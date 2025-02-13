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國2清晨連2起事故「6車連環撞」　天雨路滑+未保持距離釀禍

▲國道2號桃園大湳段今天清晨發生2起事故，圖為第一起2車碰撞。（圖／國道六隊提供）

▲國道2號桃園大湳段今天清晨發生2起事故，圖為第一起2車碰撞。（圖／國道六隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號今（13）日清晨在桃園市大湳段發生2起事故，造成6車碰撞，國道六隊到場處理後，所幸現場並無人受困受傷，6名駕駛均無酒駕情事，警方處理1個多小時後於上午8時52分排除，至於2起事故肇事原因初步研判，可能是天雨路滑與未保持安全距離釀禍，至於實際肇事仍由警方調查釐清。

國道六隊指出，今天上午7時46分於國道2號東向19.7公里處，41歲江姓男子駕駛小客車行駛內側車道，疑似未保持安全距離，碰撞前車由52歲陳姓男子駕駛之小客車，所幸2人均未受傷。

▲國道2號桃園大湳段今天清晨發生2起事故，圖為第2起事故造成4車碰撞。（圖／國道六隊提供）

▲國道2號桃園大湳段今天清晨發生2起事故，圖為第2起事故造成4車碰撞。（圖／國道六隊提供）

另起事故則由31歲邱姓男子駕駛自小客車，不慎碰撞29歲林姓男子駕駛之小貨車後，後方43歲施姓男子閃避不及碰撞前方47歲邱姓男子駕駛之小客車後，導致再往前碰撞前方第一起事故2輛車，所幸現場均無人受傷，僅造成車輛受損，警方為6車駕駛進行酒測，均無酒駕情事，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清，2起事故現場已於上午8時52分排除，但現場已回堵數公里。

國道六隊呼籲，用路人應遵守交通規則，高速公路最常見肇事因素為未保持安全距離，肇事者除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳路面濕滑更需「安全距離保持好，養足精神再上國道」，籲請駕駛遵守速限，以避免事故發生。

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