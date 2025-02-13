台灣燈會雨中表演5分鐘12摔　受傷舞者還原現場：邊淋雨邊跳

記者黃翊婷／綜合報導

2025台灣燈會12日在桃園青埔展區開幕，雖然天氣狀況不佳，但人潮還是很多。不過，有網友發現，在開幕典禮的表演中，表演者們冒雨演出，其中一段舞蹈表演，舞者們在5分鐘內至少滑倒慘摔12次，甚至有人因此受傷，引發網友對於主辦單位是否有疏失的討論。其中一名受傷的舞者也在網路上發聲還原現場狀況。

▲舞者在表演中摔倒。（圖／翻攝自YouTube／桃園事，下同。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025台灣燈會12日開幕，桃園市政府在YouTube全程直播開幕典禮，但有網友發現，表演者冒雨敬業登台演出，在其中一段由中華民國體育運動舞蹈總會帶來的舞蹈表演中，女舞者們穿著細跟鞋子在台上表演，卻疑似因為舞台過於溼滑，多次出現重心不穩或摔跤的狀況，連男舞者也在表演過程中滑倒，5分鐘的演出，舞者們至少摔倒12次。

▲右側2名女舞者摔倒跌坐在地。

相關畫面在Threads上引發網友討論，質疑主辦單位是否沒有雨天備案；另一派網友則認為，這是中央觀光屬主辦的活動，如果臨時取消，表演團體可能會感到很可惜，希望大家不要凡事都用政治眼光看待。

沒想到在該則留言下面，一名女舞者親自留言回覆，表示對於能夠登上這樣盛大的活動感到非常榮幸，但現場沒有雨天備案，團員們邊淋雨邊跳舞，多人摔倒受傷，她對此也感到很心痛及難過，更何況部分團員過幾天就要代表台灣出國比賽，「舞者們的安全政府有認真考慮過嗎？」