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李宗瑞獄中轉型花燈高手　連4年得獎！假釋前至少還會獻技2次

▲▼富少淫魔李宗瑞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲犯下多起夜店撿屍性侵案的「淫魔富少」李宗瑞，被判刑29年10月定讞服刑中，在獄中轉型為製作花燈高手。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者黃哲民／台北報導

犯下多起夜店撿屍性侵案、被判刑29年10月定讞仍在服刑的富少李宗瑞，在獄中鑽研製作花燈屢獲大獎肯定，今年（2025年）他與4位獄友共同創作「自在．悠游」報名台灣燈會，再度勇奪特優獎，他自述創作理念為關懷生態保育，結合「禪繞」元素，深思環境的「危」，切莫造成喚不回的「悔」，更希望家人看見他的改變。

李宗瑞日前剛滿40歲，2014年10月在台北監獄服刑至今，2021年獄方首度開辦花燈班，免費安排師資與所需材料，當時已在獄中學畫的李，報名成為第1批花燈班學員接受啟蒙，隔年（2022年）和4位獄友合作「祥虎獻瑞慶元宵」初試啼聲，就拿下台北燈節社會大眾組特優「燈王」殊榮。

當時有人從作品解說認出李宗瑞的名字，把他的花燈作品PO網分享，引起驚豔。2023年在北市舉辦的台灣燈會，李宗瑞5人小組推出耗費半年才完成的「兔躍福門喜臨春」參賽，雖因「燈光不夠炫」而屈居佳作，仍贏得不少人對他按讚，網友戲稱他是「被女人耽誤的花燈高手」。

去年（2024年）在台南市舉辦的台灣燈會，李宗瑞的5人小組以應景的龍年生肖造型，創作色彩與花樣繁複的「普羅民遮慶繁榮」花燈，首度獲選台灣燈會特優作品，更連續3年在燈會競賽得獎。

李宗瑞的花燈啟蒙老師、中華花燈藝術學會理事陳祖榮曾受訪說，李對製作花燈很有興趣、也蠻有天分，從敲定圖樣、製作骨架雛形到裱布、上色，李都很投入，和同組學員幾乎一整年費盡心血，只為拚出1座花燈作品。

▲▼犯下多起撿屍性侵案仍在台北監獄服刑的「淫魔富少」李宗瑞，獄中製作花燈參賽2025年台灣燈會，以「自在．悠游」作品再獲特優獎肯定，也是他連續4年在燈會比賽得獎。 。（圖／矯正署提供）

▲李宗瑞和4位獄友合作的「自在．悠游」花燈作品，在今年（2025年）桃園市舉辦的台灣燈會，再度獲得特優獎肯定，也是他連續4年在各類燈會比賽得獎 。（圖／矯正署提供）

李宗瑞參賽今年桃園市舉辦的台灣燈會作品，從去年4月開始製作，今年1月完工、歷時9個月，命名為「自在．悠游」。北監轉述李創作理念為關懷全球暖化、氣候變遷下的生態保育，尤其海洋是生命之母，卻見被塑膠袋勒住的海豹、遭廢棄漁網纏身的海龜、還有以寶特瓶做殼的寄居蟹。

李宗瑞5人小組認為這些現象是海洋悲歌，也給人類警訊，必須為後代子孫維持永續發展的生存環境，於是運用新學會的「禪繞」繪畫繃布技巧，復刻海底世界的瑰麗與神奇，讚嘆大自然的鬼斧神工，欣賞炫麗花燈的同時，看見燈藝傳承與「禪繞」塑形的「美」，更深思環境的「危」，切莫造成喚不回的「悔」。

這件作品再度獲得特優肯定，將在台灣燈會桃園燈區展出。北監轉述李宗瑞參賽心得，他說在花燈班學到團體榮譽及向心力，在傳統技藝上受益良多，感謝獄方推廣家庭支持與才藝訓練，讓他習得一技之長培養自信，更希望家人「看見我的改變」，不只性格變得沉穩，也懂得檢視過往、自我省思，產生自新改變人生的動力。

李宗瑞從2009年起流連北市夜店獵豔，先後「撿屍」30多名酒醉正妹或小模，帶回北市信義區豪宅性侵與偷拍，2012年8月到案被關押至今，他偷拍的「戰利品」、容量多達27.5GB的數十個影片檔外流，全台瘋傳，不但成為犯行證據，更震驚社會，李因而被封為「淫魔富少」。

李宗瑞犯行分批審理確定，最終在2019年以同類案件破紀錄的29年10月徒刑定讞，主因是出面的被害人達20位。李目前處遇是三級、輔導治療持續進行，若這2項條件順利完成，加計他被羈押的天數，可能2027年就有資格申請假釋，但未必能立刻獲准，所以明、後年的馬、羊燈會，應還可看到他的花燈作品。

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