快訊／周玉蔻判賠220萬！　趙少康「判賠太輕」：再多都不足彌補傷害

▲趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

資深媒體人周玉蔻2022年時在政論節目中直指稱中國廣播公司前董事長趙少康「打太太、扔掉兒子，拋妻棄子」；趙少康不滿，起訴求償1000萬元並去除言論，最高法院今13日判周玉蔻、民視應連帶賠償200萬元，另周玉蔻須單獨賠償20萬元，並移除相關言論，且不得再散布相關內容，全案確定。對此，趙少康發聲明指出，他尊重司法判決，相信司法的公正性，但仍然認為220萬的賠償金額判賠太輕，「我認為再多都不足以彌補我受到的傷害」。

趙少康指出，周玉蔻因不實言論被判賠償並禁止發表相關言論，這一事件確實為媒體人和公眾人物提供了重要的警示。

「未經證實的指控已成周玉蔻的慣性，靠損害他人名譽，博取聲量，終會導致個人信譽失敗」。趙少康說，媒體也要約束主持人，不能放任主持人利用媒體損壞他人名聲，然後兩手一攤說媒體自己都沒有責任。

趙少康強調，他尊重司法判決，相信司法的公正性，但仍然認為220萬的賠償金額判賠太輕。在美國損害名譽是賠償很重的，起碼是百倍以上，在台灣這金額雖然已算是相當高額，但他認為再多都不足以彌補他受到的傷害。打官司曠日費時，他雖然勝訴，卻也受到重重的傷害。

趙少康批評，周玉蔻靠著點擊率和聲量不惜違背犧牲媒體人的職業道德，藉以博取民進黨政府的青睞，獲取高額資源，當她認為可獲利大於可能賠償的金額時，更會肆無忌憚的使用相同的套路，希望這判決能給她一個警惕。而民進黨政府、國營事業及其外圍到底直接、間接的支持、補助她多少錢，也應該說個清楚。

趙少康說，「我真誠對周玉蔻建議：應從此次事件中吸取教訓，深刻反省，重新審視自己的言論標準和職業操守。也希望社會在接收信息時應保持批判性思考，不盲目相信未經證實的言論，唾棄不負責任的媒體。對於已經多次發佈不實言論而遭法院判刑或要求賠償的消息來源，更應謹慎查證後再報導」。

趙少康重申，「周玉蔻女士及民視賠償後，我會將賠償金捐出做公益」。

