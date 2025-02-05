預言民進黨大罷免徒勞無功！　趙少康嘆：葉元之很倒楣

▲罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免全面熱戰，各地公民團體積極發起罷免連署，日前更有19位藍委罷免第一階段門檻達標送件，藍委葉元之更被視為頭號目標。對此，前中廣董事長趙少康4日表示，葉元之很倒楣，去年剛選完，結果今年2月人家就開始發動罷免，民進黨現在全面去點火，能罷免掉幾個？最後只是徒勞無功，要多當選6個談何容易，勞師動眾，政府還花了幾億，意義在什麼地方？

趙少康於節目《少康戰情室》表示，葉元之實在是很倒楣，去年1月選完，結果今年2月人家就開始發動罷免，他做得好不好這些人也不知道，而且真的發動罷免的人是原來投票給他的人嗎？當然不是，而是根本沒有投他票的，罷免最不合理的就是這一點，當選是這靠一群人當選，結果罷免是靠另外一群人罷掉的。

趙少康認為，民進黨現在全面去點火，其實不聰明，應該要精準來算，哪些人是有機會的再選擇罷免，現在到處點火，能罷免掉幾個？到最後只是徒勞無功的。

趙少康分析，為什麼徒勞無功？因為一定要罷免國民黨6個立委，而且補選還要6個都由民進黨當選，民進黨才能在國會過半，但要罷免6個立委真的不容易，補選都會是民進黨當選嗎？國民黨的人就不會再次當選嗎？

趙少康說，而且國民黨也會罷免民進黨，如果到時候燒到大家非常兩極化、罷免氣氛非常熱烈的時候，反作用力也一樣強，到時候民進黨一定會有幾個人被罷掉，國民黨現在也已經提出7個可能罷免掉的綠委，不是沒有機會的。

最後，趙少康強調，所以搞到最後，民進黨真的要多當選6個談何容易，搞了半天，勞師動眾，政府花幾億去辦這個罷免活動，到底意義在什麼地方？

▼國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）