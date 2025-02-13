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大罷免恐耗12億公帑　徐巧芯嗆：曹興誠愛罷怎麼不自己出？

▲▼國民黨團召開 惡霸燒錢12億 全民買單吞惡果 記者會 書記長王鴻薇 立委徐巧芯 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免狂潮席捲藍綠，國民黨團書記長王鴻薇表示，大罷免恐耗費公帑12億元，中選會無編列舉辦罷免預算，屆時將會動用行政院第二預備金。國民黨立委徐巧芯也嗆，民進黨這麼愛罷免，為何不拿自己的錢出來。徐更直接點名罷免她的領銜人曹興誠，他不是很有錢嗎？這麼愛罷免，12億怎麼不自己出？

王鴻薇說，民進黨發動大惡罷，每場選舉活動所費不貲，因為這場惡罷範圍廣，人數也非常多，而中選會預算是一毛錢都沒有編，如果這些罷免進入最後階段，通通需要錢。

王鴻薇提到，若大罷免區域41席藍委，一場罷免大約是花費3千萬元，41個區域委員要12億，民進黨整天哭窮，怎麼現在就有錢？且以程序而言，中選會沒有編列此預算只能動用預備金，但中選會預備金只有100萬元，最終就得動用行政院二備金。但二備金是救命錢，應付政府緊急性支出，民進黨、賴政府要用人民救命錢支應惡罷？

徐巧芯也指，這也是為何立法院長韓國瑜日前在五院協商時，特別提出請總統賴清德以民進黨主席身分喊停大罷免，因為這是非常濫用民主制度的。她質疑，若這次大罷免要用掉12億，那以後選舉結果若不合民進黨的意都要這樣？

徐巧芯也痛批，既然民進黨、側翼有些人這麼愛罷免，為何不拿自己的錢？她也點名其選區罷免領銜人曹興誠，「不是很有錢？12億怎麼不自己出？」大罷免為何不是曹興誠自己出？

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