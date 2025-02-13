「曹興誠罷免第一人是張忠謀」　蔡正元揭背後糾葛

記者黃翊婷／綜合報導

聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，近日卻被藍營挖出過往「支持統一」的影片，抨擊他是政治變色龍。前立委蔡正元還在政論節目中提到，曹興誠罷免的第一人是台積電創辦人張忠謀，當初曹興誠聯手市場派董事，以競業條款罷掉時任聯電董事長的張忠謀，這件事情在台灣企業界很有名。

▲曹興誠（右）與張忠謀（中）2020年12月在竹科40周年歡慶大會上同台握手。左邊的人是時任行政院副院長沈榮津。（資料照／記者湯興漢攝）

蔡正元在12日播出的政論節目「大新聞大爆卦」中提到，曹興誠罷免過很多人，最有名的就是張忠謀。一旁的媒體人黃揚明隨即補充道，張忠謀最近出了一本自傳，朋友看完之後告訴他，裡面只有提到那時候的聯電董事長，就是不提曹興誠這3個字。

蔡正元接著表示，當時李國鼎支持創立台積電，想說一事不煩二主，就由張忠謀同時兼任聯電跟台積電的董事長，接著聯電賺了錢先上市，台積電剛開始是虧錢的，連虧了好幾年，可是當時的政府還是一直投錢進去；而聯電上市之後，曹興誠賺了一波，還與市場派的人過從甚密，那時候市場派的董事很多，官股的董事少，曹就跑去拉攏市場派的董事，用競業條款請張忠謀走路。

蔡正元說，張忠謀事前完全不知情，還去主持會議，被罷免掉之後，現場立刻選出新的董事長，就是曹興誠，這件事情在台灣企業界很有名，「曹興誠罷免的第一個人叫張忠謀」，那現在曹要罷免國民黨、罷免徐巧芯，「我就跟徐巧芯開玩笑，『妳跟張忠謀同等級，行情很好』，徐巧芯在那邊笑。」

不過，關於外界傳聞張忠謀與曹興誠關係不好的事，其實兩人2020年12月在竹科40周年歡慶大會上，曾同台握手，還被媒體稱為「世紀大和解」。曹興誠後來也曾在接受媒體採訪時提到，自己與張忠謀沒有什麼瑜亮情節，只是當時各自立場不同而已。

至於被藍營批評曾支持統一一事，曹興誠12日透過臉書發文說明，當時他真正的意思不是促統，而是拒統，他希望能透過公投消除中共使用武力的藉口，讓中共知難而退，停止騷擾台灣，蔡正元卻用前總統陳水扁誤會他的話來罵他，說他立場變來變去，這根本就是在扭曲事實，惡意中傷。