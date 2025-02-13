國台辦稱「歡迎中國台北」　陸委會：明顯違反「奧會模式」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

亞洲冬季運動會正在中國大陸哈爾濱舉行，大陸媒體以「中國台北」稱呼我方代表團，國台辦強調「奧運模式（奧會模式）」不涉及新聞媒體，更稱「歡迎中國台北代表團參賽」。對此，陸委會表示，國台辦以錯誤稱謂矮化我方，明顯違反「奧會模式」，政府嚴正譴責。

陸委會提到，中華民國是主權獨立的國家，有民選的總統、民主法治的政治制度，本次我國組團參加亞冬運，係依據「奧會模式」，由中華奧林匹克委員會籌組代表團，並以「中華台北 Chinese Taipei」名稱參賽，享有與其他國家奧會相同的地位和權利，與中國大陸毫無關係。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）



陸委會指出，作為此次國際賽事主辦方，中共國台辦卻以「中國台北」的錯誤稱謂矮化我方，明顯違反「奧會模式」，政府嚴正譴責。

陸委會也呼籲對岸，「停止政治操作，這些矮化及統戰作法改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實，也無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感。」

國台辦發言人朱鳳蓮12日在國台辦記者會上表示，奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事外的區域。朱鳳蓮更說，歡迎「中國台北代表團」參加亞冬會，並對「中國台北」選手在賽場上的精采表現和成績表示祝賀。

▼亞冬運官網仍使用「中華台北」稱謂。（圖／翻攝自哈爾濱亞冬運官網）

