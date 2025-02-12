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美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

美國國務院國際組織事務局日前發聲，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。對此，大陸國台辦今天強調，必須按照一個中國原則來處理，並稱「台灣問題」是中國的內政，不容任何外來干涉。

美國國務院國際組織事務局日前在X平台發文表示，台灣被排除在WHA在內等重要國際論壇之外，對美國人民和整個國際社會福祉構成直接的負面影響，強調沒有合理的理由排除台灣的參與，美國呼籲恢復台灣以觀察員身分參與世衛大會。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上表示，關於台灣參與世界衛生組織活動問題，大陸的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理。一個中國原則是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的處理涉台問題的根本原則。

朱鳳蓮強調，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在，「這個局面完全是民進黨當局造成的」。

朱鳳蓮最後說，「台灣問題」是中國的內政，不容任何外來干涉。美方應立即停止借世衛大會炒作涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則與中美三個聯合公報規定。

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