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對岸阻擾台商？　國台辦反批民進黨以「反滲透法」打壓迫害台商

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.11.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

「2025大陸台商春節活動」於3日落幕，今年參與台商不如以往踴躍，陸委會指出是對岸施壓造成。對此，大陸國台辦今（12）日指出，「陸委會有關說辭完全是顛倒黑白、混淆視聽。」接著又痛批民進黨即停止惡意抹黑甩鍋卸責的惡行，多位民眾真正做點實事。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨違背兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，對上海台北燈節交流行之有年的兩岸民間交流活動肆意阻撓破壞，理由十分荒謬。

朱鳳蓮指出，民進黨經常是把大陸台商污蔑為國安威脅，動輒以所謂的反滲透法為由，對台商進行打壓迫害，阻撓台商在大陸投資發展，損害台商的利益福祉，這種不是民心向背，為逆潮流而動的做法，已經遭到台胞台商的唾棄。

朱鳳蓮強調，「奉勸民進黨當局立即停止惡意抹黑甩鍋卸責的惡行，真正為民眾做點實事。」

今年台商春節活動參與人數不多，兩岸氛圍較差。總統賴清德今年出席「大陸台商春節活動」，致詞結束後，廈門台商協會副會長葉永松在台下大喊，「當家不要鬧事，不希望大罷免。」引起外界關注。

至於上海賞燈團為何遭陸委會「封殺」的原因？陸委會主委邱垂當天受訪時指出，一方面是陸方送件較晚，最關鍵原因是上海方面持續阻饒台商回台參加海基會活動。

邱垂正指出，台商人數最多的地方是上海，這幾年當地台商參加海基會活動卻是「寥寥無幾」。他表示，去年（2024年）上海台辦主任鍾曉敏來台踩線雙城論壇，陸委會曾透過適當場合告知，我方對陸方惡意阻撓台商回台參加相關活動是不當的，台商也相當反感，我方希望有改善。

邱垂正也強調，未來各地台辦若持續這麼做，我方都會列為入境台灣的審查依據。

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關鍵字：

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