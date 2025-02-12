DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

▲Deepseek。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

DeepSeek近期爆紅，台灣因資安問題，要求公務機關全面禁用DeepSeek AI服務。大陸國台辦表示，這是民進黨當局「恐中」、「反中」意識作祟，但同時強調積極支持兩岸企業在人工智慧（AI）領域展開合作。

大陸新創公司深度求索（DeepSeek）近日爆紅，但行政院長卓榮泰日前表示，基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全。

2月12日，大陸國台辦舉行例行記者會，有媒體對此進行提問。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，DeepSeek的AI大模型一經推出，即迅速佔據100多個國家和地區應用程式下載量排行榜首位，廣受全球網友歡迎。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

朱鳳蓮強調，歡迎台灣民眾使用大陸企業推出的AI大模型，也積極支持兩岸企業在人工智慧領域展開合作。

朱鳳蓮批評，民進黨當局「恐中」、「反中」意識作祟，對大陸高科技產品又怕又恨，動輒以維護安全為由一禁了之，只會損害台灣企業和民眾的利益。

朱鳳蓮稱，這種用「反智」來「反中」的荒誕做法，已經遭到台灣各界的反感和反對。