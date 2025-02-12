　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸媒頻喊「中國台北」　國台辦：奧會模式不涉及新聞媒體

▲▼中華隊參加哈爾濱亞冬運開幕式。（圖／翻攝自央視）

▲中華隊參加哈爾濱亞冬運開幕式。（圖／翻攝自央視）

記者陳冠宇／綜合報導

哈爾濱亞洲冬季運動會（亞冬運）正在進行中，大陸媒體仍普遍使用「中國台北」指稱我方代表團。對此，大陸國台辦表示，「奧運模式」（台灣稱「奧會模式」）是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。

《中國體育報》10日報導，中國奧委會主席高志丹8日會見參加哈爾濱亞冬運的中華奧會主席林鴻道一行，並指雙方討論到共同維護「奧運模式」權威等議題。不過，報導中以「中國台北奧委會主席、代表團團長」頭銜介紹林鴻道。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日在介紹中華隊參加哈爾濱亞冬運時，也全程以「中國台北」指稱。她稱，「我們歡迎中國台北代表團參加第九屆亞洲冬季運動會，對中國台北選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀」。

▲▼哈爾濱亞冬運官網仍使用「中華台北」。（圖／翻攝自哈爾濱亞冬運官網）

▲哈爾濱亞冬運官網仍使用「中華台北」。（圖／翻攝自哈爾濱亞冬運官網）

對於大陸媒體與官員普遍使用「中國台北」一詞，有現場媒體提出詢問。

朱鳳蓮回應稱，「你（指記者）可能對『奧運模式』存在誤解。『奧運模式』是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。」

朱鳳蓮接著說，包括哈爾濱亞冬運在內，大陸舉辦的國際體育賽事相關場館及文件材料，均執行了「奧運模式」。

目前，從哈爾濱亞冬運官網上，確實可看見涉及中華隊的表述均為「中華台北」。

「奧會模式」是我國奧會在1981年與國際奧林匹克委員會於瑞士洛桑簽署協議，規範中華奧會的英文名稱為「Chinese Taipei Olympic Committee」，以及所使用之會徽、會旗、會歌等。後來兩岸奧會1989年於香港簽署協議，確認中文為「中華台北」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李威捲精舍命案「失聯中」過年沒回家　李易認已見過嫂子
淫廟公性侵少女姊妹花！當妹面前侵犯姊
快訊／每人普發1萬元？　財部：依法要優先減債
李宗瑞又得獎！　「讓家人看見改變與自省」
快訊／鹿港3人一氧化碳中毒！男口吐白沫昏迷　2歲女童送醫
快訊／陳怡君疑涉貪　檢帶回10人調查
快訊／檢調搜索帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白
刮中2000萬霸氣「留言送1千」！　律師揭貓膩：恐成詐團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

室友突提前回宿舍！男大生緊張放火燒「充氣女友」　意外引發火災

陸媒頻喊「中國台北」　國台辦：奧會模式不涉及新聞媒體

汪道涵之子赴台弔唁辜嚴倬雲：兩岸是一家人「多走動、常來往」

陸登月服正式定名「望宇」　月球載人探測車命名為「探索」

《哪吒》大賣！玩具工廠一天生產20萬個哪吒　40條產線搶搭順風車

DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

汪致重來台悼念受限制　國台辦：善意只是空洞口號

陸智駕「獨角獸公司」爆雷　高管集體離職...不知情員工除夕還加班

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

室友突提前回宿舍！男大生緊張放火燒「充氣女友」　意外引發火災

陸媒頻喊「中國台北」　國台辦：奧會模式不涉及新聞媒體

汪道涵之子赴台弔唁辜嚴倬雲：兩岸是一家人「多走動、常來往」

陸登月服正式定名「望宇」　月球載人探測車命名為「探索」

《哪吒》大賣！玩具工廠一天生產20萬個哪吒　40條產線搶搭順風車

DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

汪致重來台悼念受限制　國台辦：善意只是空洞口號

陸智駕「獨角獸公司」爆雷　高管集體離職...不知情員工除夕還加班

快訊／台股收盤下跌94.3點　台積電跌10元至1100

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

奧迪「Q4 e-tron入門版」登陸北美！親民售價台灣有望導入

李威捲精舍殺人案「失聯中」過年沒回家團聚　李易認了已見過嫂子

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

不滿川普欲奪格陵蘭！　20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

夫妻Telegram「彩虹符號」販毒　警扮買家超商逮人抄出10包

獨行俠狠甩唐西奇後惡運不斷？　戴維斯倒下後加福德也得休2周

藍委拋超徵5283億每人發1萬　財部：依法要優先減債

大陸熱門新聞

白馬衝下江水救人　回家一周過世了

DeepSeek梁文鋒身價曝光！　有望超越黃仁勳

他放煙火「瞬間自炸」　倒地全身還在燒

商場電梯夾斷2歲童手指　家長轟疏失

川普上任後曾與習近平通話？中國外交部無回應

福建拍到一群「不明飛行物體」

貓眼：《哪吒2》票房恐超《腦筋急轉彎2》

阿嬤踩洋蔥片摔倒　向菜市場索賠85萬元

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

《哪吒》大賣！玩具工廠一天生產20萬個哪吒 40條產線搶搭順風車

上海迎接哈利波特樂園！　2027年開業

陸智駕「獨角獸公司」爆雷 高管集體離職...不知情員工除夕還加班

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

更多熱門

相關新聞

DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

DeepSeek近期爆紅，台灣因資安問題，要求公務機關全面禁用DeepSeek AI服務。大陸國台辦表示，這是民進黨當局「恐中」、「反中」意識作祟，但同時強調積極支持兩岸企業在人工智慧（AI）領域展開合作。

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

汪致重來台悼念受限制　國台辦：善意只是空洞口號

汪致重來台悼念受限制　國台辦：善意只是空洞口號

兩岸奧會主席會面　討論共同維護「奧會模式」權威

兩岸奧會主席會面　討論共同維護「奧會模式」權威

陸控台旅會「臨時取消會面」　陸委會回應

陸控台旅會「臨時取消會面」　陸委會回應

關鍵字：

中國台北國台辦奧會模式哈爾濱亞冬運

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面