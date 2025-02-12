陸媒頻喊「中國台北」　國台辦：奧會模式不涉及新聞媒體

▲中華隊參加哈爾濱亞冬運開幕式。（圖／翻攝自央視）

記者陳冠宇／綜合報導

哈爾濱亞洲冬季運動會（亞冬運）正在進行中，大陸媒體仍普遍使用「中國台北」指稱我方代表團。對此，大陸國台辦表示，「奧運模式」（台灣稱「奧會模式」）是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。

《中國體育報》10日報導，中國奧委會主席高志丹8日會見參加哈爾濱亞冬運的中華奧會主席林鴻道一行，並指雙方討論到共同維護「奧運模式」權威等議題。不過，報導中以「中國台北奧委會主席、代表團團長」頭銜介紹林鴻道。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日在介紹中華隊參加哈爾濱亞冬運時，也全程以「中國台北」指稱。她稱，「我們歡迎中國台北代表團參加第九屆亞洲冬季運動會，對中國台北選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀」。

▲哈爾濱亞冬運官網仍使用「中華台北」。（圖／翻攝自哈爾濱亞冬運官網）

對於大陸媒體與官員普遍使用「中國台北」一詞，有現場媒體提出詢問。

朱鳳蓮回應稱，「你（指記者）可能對『奧運模式』存在誤解。『奧運模式』是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。」

朱鳳蓮接著說，包括哈爾濱亞冬運在內，大陸舉辦的國際體育賽事相關場館及文件材料，均執行了「奧運模式」。

目前，從哈爾濱亞冬運官網上，確實可看見涉及中華隊的表述均為「中華台北」。

「奧會模式」是我國奧會在1981年與國際奧林匹克委員會於瑞士洛桑簽署協議，規範中華奧會的英文名稱為「Chinese Taipei Olympic Committee」，以及所使用之會徽、會旗、會歌等。後來兩岸奧會1989年於香港簽署協議，確認中文為「中華台北」。