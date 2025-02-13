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大陸 大陸焦點 特派現場

「姐姐我養妳」！女子為打賞鮮肉直播主…3個月挪光1933萬公款

▲周太太沉迷於直播間。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海一名43歲的周太太日前因母親去世，加上與丈夫、公婆關係緊張，她將打賞鮮肉直播主當成紓壓管道。她發現只要打賞，就會被對方溫柔地喊聲姐姐，甚至打賞多了，對方還說會幫她養老，久而久之，整個人淪陷其中。周太太竟挪用公司450萬元（人民幣，下同，約台幣1933萬元）的公款，並全部花在打賞上。

據《封面新聞》報導，周太太表示，生活上受到一連串的打擊，老公長年在外地上班，對她欠缺關心，令她需找管道紓壓，無意間接觸到觀賞直播，並透過打賞，獲得心靈上的滿足，「我看到一個男的，長得滿帥，是一個00後的（西元2000年後出生），他就喊了聲姐姐，還跟我說『妳將來老了，我會幫妳養老送終』。」

▲▼男女,情侶,約炮,約砲,喝酒,約會,酒吧,夜店,酒店。（圖／CFP）

▲周太太後續更沉迷於上酒吧找男模。（示意圖／CFP）

周太太坦言，身為公司財務的她，因此將歪腦筋動到挪用公司的公款上，「所以我就想辦法，從公司的帳上挪點錢出來。」她表示，丈夫後來向她提出離婚，直播間的打賞已無法滿足她，於是轉向男模會館，從而獲得「情緒價值」，花了大筆金錢是為了「維繫感情」。

當地警方指出，周太太在3個月內，將450萬元的公款全花光，「目前，犯罪嫌疑人周女因涉嫌竊盜罪，被警方依法刑事拘留。」

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