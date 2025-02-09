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兩岸燈節交流受阻！徐榛蔚籲中央克服行政僵局　促進觀光交流

▲雨岸燈節交流受阻，花蓮縣長徐榛蔚期待中央克服行政僵局促進觀光交流。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

▲兩岸燈節交流受阻，花蓮縣長徐榛蔚期待中央克服行政僵局促進觀光交流。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府9日針對上海台北燈節交流團申請案二度受阻，呼籲陸委會與觀光署透過兩岸觀光溝通平台，以個案評估、滾動檢討的方式務實推動兩岸觀光合作，避免因行政僵化影響文化與旅遊發展。

近日，陸委會一再強調應透過小兩會（台旅會、海旅會）申請，再次駁回上海台北燈節交流團的申請，但在大陸海旅會會長人選尚未確定的情況下，此一行政要求形同設下障礙。

花蓮縣長徐榛蔚呼籲，行政程序不應僵化，成為文化與觀光交流的阻礙，中央政府針對近期申請案件應展現彈性，個案處理，後續再透過小兩會持續滾動溝通精進，把握兩地觀光良好發展的契機。

徐榛蔚進一步指出，兩岸觀光曾創下陸客來台單一年度最高418萬人次、台灣民眾赴陸417萬人次的紀錄，帶動百工百業發展，觀光交流對經濟發展顯著重要。應以促進兩岸觀光發展的核心價值為優先考量，而非陷入形式主義，忽略業界與地方鄉親的需求。

徐榛蔚期待中央政府與兩岸相關單位積極溝通，透過兩岸觀光溝通平台找出可行方案，儘速恢復兩岸正常交流，以務實合作推動觀光產業發展，讓兩岸民眾都能共享旅遊與文化交流的成果。

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