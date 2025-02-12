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上海官員申請來台又被「封殺」　國台辦：民進黨政治操弄毫無底線

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.11.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

依照慣例上海組團向我方申請來台參與今年元宵燈會，包括遭到陸委會「封殺」，對此，大陸國台辦今（12）日舉行例行發布會，發言人朱鳳蓮痛批民進黨「政治操弄」毫無底線，「干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序，不得人心，應予譴責。」

2025年台北燈節活動於2月2日至16日在台北舉辦，按慣例我方都會邀請上海市團組赴台參加，本次申請被陸委會「封殺」，經整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台，拒絕的理由是，「此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光『小兩會』溝通後，再行申請來台。」

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，上海市已經連續10年應邀組團赴台參加台北燈節，上海的彩燈是受到台灣同胞的熱烈歡迎，兩岸民眾共慶新春佳節其樂融融，然而民進黨當局卻一再的干擾破壞兩岸民間交流，激發上海赴台參加2025年台北燈會團組的入台證件。

朱鳳蓮痛批，「民進黨的政治操弄毫無底線，破壞兩岸同胞共度歡度春節的祥和氣氛，違背兩岸同胞希望常來常往的共同願望，干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序，不得人心，應予譴責。」

台北市政府今年依慣例邀請上海市官方代表參加台北燈節，並向陸委會提出來台申請，但繼上海市台辦主任金梅為首的第一團被駁回後，由上海市文旅局副局長金雷帶隊的第二團也在6日被駁回。

上海和福建陸客踩線團也毫無進度，主要卡關我方要求台旅會、海旅會觀光小兩會機制，確定來不成，交通部陳世凱日前指出，我方台旅會已發函給對岸，目前正等對岸回應，呼籲對岸不要把政治把前面。觀光署長周永暉則表示，若海旅會有回應，我方不排除主動拋出邀請踩線團來台訊

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