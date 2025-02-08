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女子鼻子變大…竟是得了「腦瘤」　醫師籲：打鼾聲過大也該注意

▲▼鼻子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林琳醫師指出，沈小姐的鼻翼變大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

上海嘉定一名沈小姐近日陪母親到醫院複診時，突然被醫師要求驗血。結果顯示，她的類胰島素生長因子值高達340，遠超48至209的正常值範圍。進一步檢查還發現，沈小姐的腦部存在一個直徑達1公分的腦下垂體瘤，令她相當錯愕。

據《新民晚報》報導，沈小姐表示，「我當時還納悶，明明我陪我媽看病，怎麼我要驗血？而且每年體檢，我的數據都很正常，這次的驗血結果卻讓我大為震驚。」

林醫師表示，經過詳細的腦下垂體功能檢查，沈小姐被診斷為生長激素瘤，並在醫院成功接受神經內視鏡下經鼻鞍區腫瘤切除術，術後，她的生長激素水平恢復至正常範圍。

▲▼林琳醫師幫患者看病。（圖／翻攝自新民晚報）

▲林琳醫師幫患者看病。（圖／翻攝自新民晚報）

林醫師對於為何能一眼看出沈小姐的病況表示，「沈小姐的鼻翼變大、臉部皮膚粗糙，還有手變大的情況，初步懷疑有可能是肢端肥大症。」

林琳指出，「所謂肢端肥大症是體內生長激素分泌過多導致，最主要原因是垂體生長激素瘤，像鼻翼增厚肥大、嘴厚舌大、手腳變大等，都可能是垂體瘤所導致的肢端肥大症，要透過驗血查胰島素生長因子，以及核磁共振檢查。」

她提醒，部分腦下垂體瘤患者還存在呼吸功能障礙，伴隨「打鼾、憋氣、嗜睡、阻塞性睡眠呼吸中止症和活動後呼吸困難」，如果出現這些症狀，應該盡快就醫，「早發現、早期診斷、早期治療極為重要，腦下垂體瘤處理不及時，可能會導致糖尿病、心臟病和消化道腫瘤。」

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