第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

▲民進黨立委黃捷 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，中選會截至10日已收到44位立委罷免案，今（13日）苗栗第一選區、第二選區罷免團體也赴中選會送件，連署遞案罷免藍營立委陳超明、邱鎮軍，下午藍營也送件罷免高雄立委黃捷、許智傑。對此，黃捷表示，絕對尊重公民表達意見的權利。天道酬勤，我會努力用成績通過罷免的檢驗，也相信高雄市民都是我的後盾。許智傑則指出，這次罷免案也是對我的檢驗，會端出政績正面迎戰。

罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；竹縣徐欣瑩、林思銘；南投游顥、馬文君；苗栗陳超明、邱鎮軍；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等33人。

國民黨則派出青年軍「以罷制罷」反制，中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；高雄許智傑、黃捷；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等15人。

對於罷免案，黃捷稍早回應，這次大罷免中，自己是唯一被同班人馬罷免兩次的人，「但我仍絕對尊重公民表達意見的權利。天道酬勤，我會努力用成績通過罷免的檢驗，也相信高雄市民都是我的後盾，罷免戰是我成長的養份。」

許智傑則指出，尊重民團表達權力，「這次罷免案也是對我的檢驗，我會端出政績正面迎戰，相信高雄選民會給我肯定，繼續讓我服務高雄。」