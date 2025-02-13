評韓國瑜是60分院長　尚毅夫籲拿出「這武器」：可以逼朝野妥協

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日邀請五院會商國政，引起外界議論是否能因此化解僵局。對此，媒體人尚毅夫表示，立法院長韓國瑜不見得能影響立法院，除非願意動用「武器」，這兩個武器就是「可以不協商、不送院會」、「如果朝野不願意進行政策辯論，就休息到散會不給審」，某種程度上韓國瑜可以逼朝野雙方願意妥協。他也認為，去年頂多給韓國瑜60分，如果第二年還是這樣，那分數就是及格線下，第一次熟悉議事規則、武器運用，一年時間應該夠了。

尚毅夫於12日播出的節目「范琪斐的美國時間」談到賴總統邀請五院協商，他表示，象徵意義大於實質意義，今天最大的一個問題是考試院是合議制，監察院基本上也算是合議制，而司法院審判時屬合議制、行政業務上屬於首長制，行政院則是標準首長制，立法院是標準合議制。

尚毅夫表示，總統對合議制的院長談任何事情，其實最後院長還是無權決定合議事項，那院與院之間事情，韓國瑜能做決定嗎？百分之百不行。

尚毅夫指出，行政院會所有報告，最後都會是行政院長裁示，因為是首長制，但立法院是院會表決，就是院會合議制，基本上能影響韓國瑜，不見得能影響到立法院，除非韓國瑜願意動用他的「武器」。

尚毅夫再指，這個武器是什麼？第一，「國民黨堅持要這樣，那韓國瑜就不協商、就不幫你送院會」，第二，「大家來談，願不願意進行政策辯論，不願意進行就休息，休息權是主席的，時間到了就散會不給審」，其實韓國瑜某種程度上還是有武器可以逼雙方是不是願意妥協一點。

接著，尚毅夫回顧過往，以前大家可以看到前立法院長劉松藩、王金平，這些議事比較嫻熟的人，當大家在僵持不下的時候，他們會一喊休息就進去不出來了，就是要讓大家來談，當談不出一個大家可以接受的案子，大家就一直談，談到時間到就宣布散會，今天誰都別想過，下次大家再來協商，如果還是談不攏，那還是不審，因此這是一個武器。

尚毅夫認為，其實院長主持院會並不是只能照著議事規則，其實是有武器的，但韓院長願不願意用武器，讓雙方能夠退一步去尋求協商的空間？到現在為止沒有看到韓國瑜用過。

尚毅夫提到，其實這次韓國瑜擔任院長，有些人對於過去大量的朝野協商，去取代了很多議事規範的運作，這部份很有意見，大家可以在這一次發現了很久沒見到的東西，叫做舉手表決，是不是議事規則規範可以？是，但議事並不是把過去8年民進黨多數黨時的一些作為，現在把它當作一個懲戒性、報復性的東西，韓國瑜應該是要導回正軌。

尚毅夫建議，韓國瑜要試著用用武器，這個武器是可以逼雙方，在現階段連對話空間都沒有的時候，第一步可以先逼出對話空間，至少可以坐下來談，韓國瑜該考慮善用武器，如果不善用，就是現在的狀況循環，一直到下一次的選舉，或是這次大罷免改變國會生態，否則就是一直持續下去僵局。

最後，尚毅夫為韓國瑜打分數，去年只能頂多勉勉強強給韓國瑜60分，如果第二年還是這樣，那分數就是及格線下，第一次當院長熟悉議事規則、手頭上的武器運用，一年的時間應該夠了，第一年在學習還可以給在及格分數，但第二年就沒有那麼寬鬆分數可以打。

▼政治評論員尚毅夫。（圖／《豈有此呂》）