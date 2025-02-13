分析賴清德對大罷免態度　黃暐瀚曝「這時間點」民進黨就會蹽落去

▲總統兼民進黨主席賴清德、民進黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長會商國政，立法院長韓國瑜會中表達，希望賴清德呼籲各方停止惡性大罷免，總統府副秘書長張惇涵則透露，賴清德引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。對此，媒體人黃暐瀚今（13日）分析，賴清德應該是認為罷免第一階段歸第一階段，如果總預算處理了，第二階段根本就不會達標，自己的看法，賴清德跟民進黨就是在等第二階段連署，只要過了以後，民進黨就「蹽落去」了，這時候就是火車對撞。

黃暐瀚於節目《鄉民大學問》談到賴清德對大罷免態度，他認為，賴總統的意思是「叫我呼籲停下大罷免是沒有用的，你只要讓這些公民團體沒有生氣的理由，自然就罷不下去了」，自己解讀，賴清德應該是想第一階段歸第一階段，如果總預算處理了，連署第二階段根本就不會達標，也不會成案了，看來是這個意思。

黃暐瀚指出，上週民進黨中常會傳出，賴清德放了一部影片叫「威廉神預言」，放的都是賴自己講過的話，為什麼要放影片？其實是在跟大家說氛圍就是在這裡，要一起為台灣打拼，所以自己的看法，賴清德跟民進黨應該就是在等罷免第二階段，就是綠委林俊憲講的。

黃暐瀚認為，等到罷免第二階段連署過了以後，民進黨就「蹽落去」了，這時候就是火車對撞，顯然很多人會看藍白加起來6成，所以民進黨立委會被罷掉一堆，如果這真的發生，賴清德總統就會一路難做到2028，甚至2028很難講黨內不會有人出來挑戰。

黃暐瀚提到，但柯建銘總召說過「摧枯拉朽，一定可以把立法院生態改成是民進黨過半」，如果真的是這樣，綠營過了57席的席次，國會生態改變了，問題也就解決了，所以為什麼民進黨支持者或要罷掉國民黨立委的民眾現在要這麼做？因為他們覺得現在已經沒辦法，要死當了，所以要重開機全部重來。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）