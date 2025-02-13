男生要保護自己！　女「凍未條」拍男同事屁股慘了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）在某科技公司擔任作業員期間，看見男同事A經過，竟伸手拍打並觸摸對方的臀部，因而挨告性騷擾。新竹地院法官日前審理此案，並依犯意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸其臀部罪，判處小花拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲小花對男同事襲臀性騷擾，因而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花是一名作業員，去年4月間在工廠內看見同事A男經過，竟趁A男不注意時，突然伸手拍打並觸摸對方的臀部，性騷擾得逞；事後，A男決定不隱忍，並向警方報案。

小花到案之後，在法院準備程序及審理期間，均對自己的行為坦承不諱。

新竹地院法官認為，小花為了滿足一己私慾，無視兩性平權及對異性的尊重，竟趁A男來不及抗拒之際，施以性騷擾行為，不尊重他人的身體自主權，並造成A男的心理陰影，考量到她已經坦承犯行，態度尚可，最終依犯意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸其臀部罪，判處她拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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