保全賣帳戶給詐團賺3萬元　下場要賠1615萬元

記者黃翊婷／綜合報導

保全阿志（化名）被指控擔任詐團人頭帳戶兼車手，獲得報酬3萬元，卻讓受害者損失財產1615萬元，因而挨告；他辯稱，自己只是幫忙領了一部分的錢，卻被要求全額賠償，並不公平。不過，新竹地院法官日前審理之後，沒有採信阿志的說詞，並判他應給付受害者1615萬元。

▲阿志將自己的銀行帳戶提供給詐團使用，獲得報酬3萬元，最後卻賠上1615萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，阿志將自己名下的銀行帳戶提供給詐騙集團成員使用，該詐團在2023年8月間假冒檢警，聲稱他的帳戶涉入洗錢案，要求提供網路銀行帳號、密碼，他不慎受騙，戶頭裡的1615萬元就被轉入阿志和另外一人（已達成和解）的戶頭，他們再將錢領出來交給詐團的收水手；他因為阿志與詐團成員的不法行為，失去1615萬元的財產，憤而決定提告求償。

阿志則表示，他只是提供人頭帳戶，並領了一部分的錢，那些錢已經交給詐團上游成員，受害者卻要求他賠償全額，這不公平，他只願意負責3萬元。

然而，阿志在刑事部分，已被法院依犯3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年5個月。民事部分，新竹地院法官認為，阿志與詐團成員之間有詐取受害者財物的犯意聯絡、行為分擔，他的行為也與受害者所受到的損害具有相當因果關係，所以他與詐團成員屬於共同侵權行為人，應負連帶賠償責任。

法官指出，雖然阿志聲稱犯罪所得不多，領出來的錢都已經交給他人，但他與詐團成員分擔不同角色，相互分工利用他人，目的都是為了騙取受害者的財物，再進行分贓，因此不能用經手金額多寡、分到多少錢，來判斷是否成立損害賠償責任，最終仍判他應賠償受害者1615萬元，全案仍可上訴。