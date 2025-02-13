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川普與普丁、澤倫斯基通話！1.5小時談判掀停戰轉折　美俄排除烏國

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲美國總統川普先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基通話。（組圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基通話，積極推動俄烏戰爭的停戰談判。其中，川普與普丁的通話時間長達1小時30分鐘，雙方同意展開和平談判進程，以結束戰爭。川普隨後也與澤倫斯基對話，但未明確承諾烏克蘭在談判中的參與地位。川普透露，他可能會在沙烏地阿拉伯與普丁會面。

根據《美聯社》、《CNN》，川普與普丁的長時間通話被視為美俄關係解凍的跡象，顯示華府可能繞過基輔，直接與莫斯科推動談判。川普表示，「我相信普丁希望戰爭結束，澤倫斯基也希望戰爭結束，而我同樣希望看到戰爭停止」；他強調，雙方已同意立即啟動協商，以儘快達成停戰協議。

儘管如此，當被問及烏克蘭是否將作為平等夥伴參與談判時，川普僅回應：「這是個有趣的問題，他們需要達成和平。」

▲▼ 川普提名福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）任國防部長。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯並不支持烏克蘭加入北約。（圖／路透）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾舉行的北約會議上明確表態，認為烏克蘭加入北約並不符合現實，並認為俄國將其占領的克里米亞半島歸還給烏克蘭不切實際。川普隨後進一步表態，「我個人認為這是不現實的。」

川普指出，俄方長期堅決反對烏克蘭加入北約，而美國不會改變這一現狀。報導分析，這與拜登政府時期的立場形成鮮明對比，當時美方曾承諾，烏克蘭的北約成員資格只是時間問題。

除了談判進程，美國與烏克蘭之間的軍事合作模式也在調整。川普政府要求烏克蘭提供保障，確保美國的軍事援助能獲得相應回報。美國財政部長班森特（Scott Bessent）已前往烏克蘭協商，以書面協議確保美方能獲得烏克蘭的稀土資源及能源開發權。川普表示，「我們要求對資金的安全保障，他們（烏克蘭）已經同意。」

報導認為，這顯示美國對烏克蘭的援助政策正從單純的軍事支持轉向更務實的經濟合作。與此同時，川普也透露他與澤倫斯基的通話結果，對於此次雙方談話相當滿意。川普表示，澤倫斯基同樣嚮往和平，希望能夠早日結束戰爭。

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁邀川普出訪俄羅斯首都莫斯科。（圖／路透）

近期美俄關係緩和，也與雙方剛剛完成的一次囚犯交換有關。美國與俄羅斯達成協議，俄方釋放了被關押三年的美國教師福格爾（Marc Fogel），美方則釋放了俄羅斯公民亞歷山大•維尼克（Alexander Vinnik）。川普政府認為，此次交換顯示美俄關係正朝向更務實的外交路線發展，並可能為俄烏戰爭談判鋪平道路。

川普透過川普在社群平台Truth Social 發文，分享與普丁之間的通話內容，「我們討論了烏克蘭、中東、能源、人工智慧、美元的力量以及其他各種話題。我們同意密切合作，包括互訪對方國家。我們還同意讓團隊立即開始談判，我方將首先致電烏克蘭總統澤倫斯基，告知他談話的情況。」

至於俄羅斯克里姆林宮，則同樣表示普丁與川普的通話時間長達90分鐘。

在華府內部，川普政府對俄烏戰爭的態度與拜登政府大相徑庭。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，「我們視俄羅斯為地區競爭者，有時甚至是對手。但川普總統也認為，與全球領導人保持良好外交關係是必要的。」

另外，美方計劃派遣副總統范斯、國務卿盧比歐及俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）等人前往德國，參加即將舉行的慕尼黑安全會議，澤倫斯基屆時也將與美方代表團會晤。

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