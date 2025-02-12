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藍白稱防疫預算1元未刪！事實查核批「錯誤訊息」：至少刪3783萬

▲▼立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎不幸過世。有網友稱疾管署被藍白大砍預算，不能宣傳防疫，但被藍白反批造謠，指今年中央政府編列將近95億元的防疫預算，一毛錢都沒刪「要多少，給多少！」對此，台灣事實查核中心表示，部分政治人物宣稱防疫預算95億元一毛未刪，但實際上「已經刪減了至少3783萬元。」

事實查核中心今（12日）指出，疾管署今年總預算為121億，其中「防疫業務」預算編列94.89億，這部分預算在立法院「社福及衛環委員會」初審時，有部分預算遭凍結，但沒有預算被刪減。然而，立法院院會通過的「通案刪減」決議，針對各政府機關預算統刪，也包括疾管署，因此疾管署的預算仍受「通案刪減」決議影響而被刪減。

事實查核中心提到，適用於疾管署「防疫預算95億」的通刪項目包括：委辦費10%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、國內旅費20%、水電費10%、媒體政策及業務宣傳費60%。以上估算約統刪至少3783萬（另允許疾管署「替代刪減」項目暫不納入計算）。

▲▼針對綠營側翼稱疾管署被在野黨大砍預算，導致不能宣導防疫，陳智菡3日表示，防疫預算一塊都沒刪。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲針對綠營稱疾管署被在野黨大砍預算，導致不能宣導防疫，陳智菡3日表示，防疫預算一元都沒刪。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

為此，事實查核中心總結，立院通過預算通刪決議，影響「防疫預算95億」至少被刪減3783萬，並非政治人物宣稱「一元不刪」，相關說法為「錯誤」訊息。

國民黨立委李彥秀與立院民眾黨團主任陳智菡日前主張，今年中央政府編列的防疫預算95億元，立法院一毛錢都沒刪。李彥秀更直言，無知與仇恨不僅無藥可醫，更會讓人失去理智與人性，撕裂團結的台灣。

陳智菡則在臉書發文表示，事實上被刪減的是衛福部本部的出國預算，其他二級機關例如疾管署、食藥署、中央健保署、國民健康署、社家署的出國預算，可改以其他項目刪減替代，並自行調整挪用。陳也質疑，疾管署今年編列的赴中國旅費預算，只有新台幣3萬4000元，證實疾管署要出國考察的費用根本不會受到任何影響。

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