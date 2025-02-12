2童「口含玩具」彈簧床猛跳！老爸女友牌尺教訓　判拘40天

▲不當管教釀傷害！周女持尺打傷男友子女，判拘役40日緩刑2年。（示意圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／新北報導

不當管教釀傷害！周姓女子因擔心曹姓男友與前妻所生的兩名年幼子女在玩耍時發生危險，竟持牌尺打傷小孩，導致女童左臀、左大腿及右前臂挫傷，男童雙臀挫傷。生母簡女發現後報警處理，周女坦承犯行，但簡女拒絕和解。法官依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處周女應執行拘役40日，且不得易科罰金。考量周女管教不當並非出於惡意，宣告緩刑2年。全案仍可上訴。

檢警調查指出，周女與曹姓男友，以及曹與簡姓前妻所生的兒女一起住在新北市金山區，2024年8月23日晚間，周女發現兩名小孩將長型玩具放入口中，並在彈簧床上跳躍，擔心發生危險而加以制止。然而周女在管教過程中，使用牌尺毆打兩名小孩的雙臂及臀部，導致女童左臀、左大腿及右前臂挫傷，男童雙臀挫傷。簡女隔日發現兒女身上的傷勢後報警處理，周女到案後全案移送法辦。

檢察官偵查時，周女坦承犯行，檢方依刑法傷害罪起訴，法官審理認為，周女在面對年幼兒童的危險行為時，應採取溫和勸導的方式，而非因一時情急出手傷害。儘管周女坦承犯行且態度良好，但簡女明確表示無調解意願，請求依法判決。法官審酌周女的行為未造成兒童重大傷害，且其動機並非故意加害，目的也非刻意傷害兒童健康，最終依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處周女兩罪各拘役30日，應執行拘役40日。

由於周女承認管教方式不當，但已多次勸告無效，事後也向孩子道歉並解釋原因，法官認為，周女無前科紀錄，素行良好，因一時失慮觸法，但顯然是出於管教目的，並非刻意傷害兒童。經過偵審程序，周女已知警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑2年。