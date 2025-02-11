陸委會證實：汪道涵之子汪致重來台弔唁辜嚴倬雲

▲辜嚴倬雲2016年訪陸時，汪致重親自陪伴。（圖／翻攝華東師範大學）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會證實，汪道涵之子汪致重夫婦，以及上海台辦副主任王立新11日抵台弔唁海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲女士。

陸委會表示，有關陸方人士來台弔唁，陸委會基於尊重家屬意願，已會同內政部移民署及海基會，專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁。

陸委會還說，陸方相關人員於11日抵台，完成弔唁後已返回上海，「政府全程配合家屬要求，提供必要協助。」

汪致重5日得知辜嚴倬雲辭世後，與妻子張思華一起撰文懷念，文中提到，去年中秋時，辜懷群還曾發來與母親辜嚴倬雲的合照，當時兩人還向老人家祝福，不料剛剛四個月已駕鶴西行。

兩人指出，老人歷經105載的戰亂與和平，以及由此而來的顛沛流離悲歡離合，這次的離別卻帶給家人與親友們無盡的傷痛，「回想2011年在臺北婦聯會的拜謁，之後數次到家中的看望，2016年在上海和辜家姐妹兄弟一起陪伴老人舊地重遊，回憶青少年時期從福州到上海的經歷，和平飯店的兩岸互動，以及一家人的幸福歡樂畫面，等等，歷歷在目。」

兩人還說，老人一生跌宕起伏，數十年面對各種人生變故卻一直保持著堅強的意志與樂觀的心態，尤其是在九十高齡之後的十年中面對時局的動盪所表現出來的堅定與剛強，令多少追逐名利地位的政客汗顏，同時也讓所有的晚輩都從中深受教育，「她，從內心激發了我們對社會未來發展的責任擔當與為實現理想一直保有的鬥志與激情。」

▼辜嚴倬雲（藍白旗袍）陪伴丈夫辜振甫（前排左）出席「辜汪會談」。（圖／翻攝海基會）

