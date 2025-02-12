汪致重來台悼念受限制　國台辦：善意只是空洞口號

▲辜嚴倬雲辭世，享蒿壽105歲。（圖／雲品提供）

記者陳冠宇／綜合報導

海協會前會長汪道涵之子汪致重昨（11）日赴台，吊唁海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲。外傳汪致重來台時被我方施以重重限制，大陸國台辦批評，這顯示所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號，也暴露民進黨當局對兩岸各項交流活動的抵制阻撓心態。

當晚返回上海後，汪致重受訪表示，此次前往台北悼念辜媽媽，寄托哀思，再次感受到兩家人之間的濃厚親情。辜老的家人邀請他參觀台泥集團大樓14樓，這是辜汪會晤後，辜振甫為迎接汪道涵赴台參訪而準備的接待、會談場所，裝潢擺設迄今一直未曾改動。

在今日的大陸國台辦例行記者會上，陸媒提問稱，民進黨政府要求汪致重先生一行不能接受媒體採訪，不能有其他行程等，對此有何評論？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，在辜公亮文教基金會的協助下，汪致重一行於11日赴台吊唁辜嚴倬雲。她稱，在辦理相關手續過程中，台灣有關部門通過基金會要求汪致重一行在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

朱鳳蓮續指，汪致重一行考慮到基金會的處境，上午抵達後即赴靈堂吊唁，傍晚匆匆返回大陸，在接受大陸媒體採訪時表達了對辜嚴倬雲的哀思和對兩岸交流的期許。

朱鳳蓮批評，民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。

朱鳳蓮指出，辜嚴倬雲生前親歷了「辜汪會談」等兩岸關係發展史上的重要時刻，為推動兩岸交流作出積極貢獻。以「辜汪會談」為開端，兩岸兩會授權在「九二共識」基礎上開展一系列對話協商，達成27項協議和諸多共識，給兩岸民眾特別是廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。