辜嚴倬雲辭世　海協會已向家屬致唁電

▲辜嚴倬雲辭世，享蒿壽105歲。（圖／雲品提供）

記者陳冠宇／台北報導

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲昨（4）日辭世，享壽105歲。大陸國台辦今日晚間表達哀悼，並指海協會已向家屬致唁電。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示，驚悉辜嚴倬雲女士辭世，我們深感悲痛。海峽兩岸關係協會（海協會）已向辜嚴倬雲女士家屬致唁電。

朱鳳蓮說，辜嚴倬雲女士承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加「汪辜會談」、「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。

朱鳳蓮最後強調，辜嚴倬雲女士堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。「我們對辜嚴倬雲女士辭世表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問。」

辜振甫生於1917年1月。1993年4月，辜振甫代表海基會與大陸海協會長汪道涵在新加坡舉行了舉世矚目的「辜汪會談」。辜振甫與夫人嚴倬雲育有3子3女。辜振甫於2005年1月3日在台北去世，享年88歲。

今日稍早，海基會與陸委會也相繼表達哀悼。海基會發布新聞稿表示，「本會謹表沉痛悼念之意」，並提及辜嚴倬雲長期協助辜振甫推動兩岸交流，兩度陪同辜振甫前往大陸進行「辜汪會談」、「辜汪會晤」，發揮柔性穩健的力量，展現大家風範，令人敬仰。

陸委會在下午發出的新聞稿中「表達深切哀悼之意」，並將與海基會密切配合，協助家屬處理相關治喪事宜。陸委會對辜嚴倬雲促進兩岸關係發展及持續對話所做出的貢獻，表達敬意。

陸委會副主委、發言人梁文傑說，若有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要的協助。

此外，陸委會主委邱垂正6日下午將親自前往台泥大樓的靈堂弔唁；海基會董事長吳豊山與秘書長羅文嘉將於本週五上午親往弔唁。