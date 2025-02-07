國台辦控台旅會「臨時取消會面」　陸委會：操作陸客議題統戰分化

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦7日批評我方政府以「觀光小兩會」為藉口，阻撓陸客赴台旅遊，並在陸方同意「小兩會」會面後，又臨時以「經費不足」為由取消行程。對此，陸委會晚間回應，陸方刻意迴避小兩會協商，是不負責任的託辭，「呼籲對岸盡速回應我方，而非透過媒體放話卸責，並藉操作陸客來台議題對我方進行統戰分化。」

陸委會提到，陸客來台觀光係依據兩岸所簽訂協議執行，因已暫停多年，且兩岸情勢大幅轉變，雙方自應依協議由小兩會進行溝通協商，才能銜接雙方政策，並作出適當安排。

▼台旅會北京辦事處。（圖／翻攝台旅會官網）

陸委會指出，陸方以小三通及疫情等例外狀況為例，刻意迴避小兩會協商，是不負責任的託辭。

陸委強調，小兩會協商涉及公權力事務，並非透過業者所能進行，我方已正式向對岸表達協商的意願及必要性，「呼籲對岸盡速回應我方，而非透過媒體放話卸責，並藉操作陸客來台議題對我方進行統戰分化。」

對於國台辦控我方台旅會以「經費不足」為由臨時取消與對岸海旅會的會面行程，陸委會並未在回應中提及。

國台辦7日表示，為了進一步恢復大陸居民赴台旅遊，2024年11月，陸方考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，但台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程。

國台辦還說，春節之前，福建、上海踩線團向臺灣有關方面提出赴台考察要求的同時，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處，「我們不反對兩岸旅遊恢復後『小兩會』就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借『小兩會』溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。」

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

