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國台辦：小兩會溝通非恢復旅遊先決條件　不反對「恢復後」聯繫

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸客恢復來台一波三折，陸委會要求先循觀光「小兩會」（台旅會、海旅會）溝通。對此，大陸國台辦今（7）日強調，小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件，也不反對小兩會在兩岸旅遊「恢復後」進行聯繫。國台辦更透露，去年底小兩會原要會面，是台灣方面取消行程；今年海旅會還曾就踩線團議題知會台旅會。

大陸文旅部1月17日宣布將恢復福建、上海居民赴台團隊遊後，福建、上海踩線團1月 24日向台灣方面提出考察要求。陸委會2月4日表示，陸客來台觀光等事宜應先循觀光小兩會溝通，上海、福建踩線團也應先透過觀光小兩會討論。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日發布近800字的長篇「答記者問」表示，文旅部宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊後，福建、上海旅遊業者組成的踩線團很快就向台灣有關方面提出赴台考察要求。

朱鳳蓮續指，這表明「我們在恢復大陸居民赴台旅遊上態度積極、言出必行，受到台灣旅遊業界和民眾的普遍歡迎。但民進黨當局的消極反應、變相阻撓，卻如同給他們的熱情當頭澆了一盆冷水。」

朱鳳蓮強調，「眾所周知，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局干擾阻撓，不在旅遊『小兩會』有無溝通，『小兩會』溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。」

▲▼春節將至，北京首都機場出現人潮。圖為北京首都機場國際／港澳台出發入口。（圖／記者陳冠宇攝）

▲北京首都機場國際／港澳台出發入口。（圖／記者陳冠宇攝）

朱鳳蓮說，2020年初新冠疫情發生後，民進黨當局不顧兩岸有關協議規定，單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，還禁止台灣旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，「就未通過『小兩會』與大陸方面溝通」。

朱鳳蓮繼續表示，2024年，大陸居民赴馬祖、金門旅遊先後恢復，也未經小兩會溝通。但為了進一步恢復大陸居民赴台旅遊，2024年11月，大陸考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程。

朱鳳蓮指出，春節前，福建、上海踩線團向台灣有關方面提出赴台考察要求的同時，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處。

她強調，「我們不反對兩岸旅遊恢復後，『小兩會』就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借『小兩會』溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。」

朱鳳蓮最後批評，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心，「島內業界對此已表示極度失望和強烈憤慨，如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果」。

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