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大陸 大陸焦點 特派現場

賴總統再提「四大堅持」　國台辦批「兩岸和平破壞者」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統3日出席「2025大陸台商春節活動」時表示，兩岸應以「交流取代圍堵，對話取代對抗」，並強調「四大堅持」政策。不過大陸國台辦今（5）日晚間批評相關言論「蓄意破壞台海和平，阻撓限制兩岸交流往來」，再次暴露「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「真實面目」。

賴清德在該場活動上提到「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」在內的「四大堅持」兩岸政策，並稱兩岸應以「交流取代圍堵，對話取代對抗」。但他也說，「我們對和平要有理想不能有幻想」。

▲▼總統賴清德出席2025大陸台商春節活動。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統日前出席2025大陸台商春節活動。（圖／總統府提供）

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日晚間發布「答記者問」表示，賴清德口口聲聲說希望台海和平穩定，實則頑固堅持「台獨」立場，不斷宣揚分裂言論，蓄意破壞台海和平，阻撓限制兩岸交流往來，圖謀「倚外謀獨」、「以武謀獨」。她更稱，此番言論再次暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的真實面目。

朱鳳蓮重申，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國不可分割一部分的事實從未改變，也不容改變。她稱，只有堅持一個中國原則和「九二共識」，兩岸關係才能改善發展，台海和平才有切實保障，兩岸交流、對話才能順利開展。

朱鳳蓮強調，「我們發展兩岸關係的出發點和落腳點是增進同胞福祉，但民進黨當局卻說一套做一套，為了政治私利不惜損害台灣同胞利益福祉」。「搞『台獨』就沒有台海和平，謀分裂只會害台毀台。」
 

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