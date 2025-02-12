未禮讓撞傷行人辯「車那麼大台為何沒看到」　駕駛提告慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿哲（化名）前年11月間開車行經台南市中西區海安路1段與永華路口，因未禮讓撞傷行人，挨罰7200元；他事後提出行政訴訟，強調是被A柱死角擋住視線，況且車子那麼大台，行人為何沒有看到？希望法官能同意撤銷罰單。不過，高雄高等行政法院法官審理之後，認為阿哲違規事實明確，最終裁定駁回。

▲阿哲辯稱是被A柱死角擋到視線，才會不慎撞傷行人。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2023年11月間開車行經台南市中西區海安路1段與永華路口，因右轉時沒有暫停禮讓，與正要過馬路的行人發生擦撞，導致行人受傷，因而挨罰7200元罰鍰，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

阿哲提出行政訴訟並強調，當時他有踩煞車禮讓腳踏車騎士通行，但視線被車子的A柱死角擋住，才會撞傷行人，「我雖有過錯，但我並非正面撞到行人，車輛那麼大台，行人為何沒看到？」而且如果吊扣駕照，可能會影響到他的生計，因此希望法官同意撤銷處分。

台南市政府交通局則認為，事發地點的路面設有枕木紋行人穿越道，標線清晰可辨，行人在綠燈時穿越馬路，阿哲沒有注意到就逕自右轉，導致事故發生，此案違規事實明確，依法開罰並無不妥。

高雄高等行政法院法官當庭檢視採證光碟，發現阿哲在右轉前2、3秒，前方視野清楚可以看見有行人正準備過馬路，他明明有足夠的反應時間暫停禮讓，卻因疏於注意，導致事故發生，主觀上可認定涉及過失行為，原處分的事實認定及法律適用均無不當之處，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。