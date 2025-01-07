女騎士車速破百「見閃光以為小孩惡作劇」　慘噴1.2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）去年6月間騎車行經屏東縣九如鄉縣道189線，因時速高達101公里，被警員抓包違規超速，並依法開罰1.2萬元；她不滿挨罰決定提出行政訴訟，表示當下看見閃光燈，還以為是小孩子惡作劇，並質疑警員執勤是否符合規定。不過，高雄高等行政法院法官檢視現有證據之後，認為小花違規事實明確，最終裁定駁回。

▲小花因騎車超速，挨罰1.2萬元罰鍰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花去年6月間騎車行經屏東縣九如鄉縣道189線，因有「行車速度，超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內（速限60公里，行速101公里）」的違規行為，被警員抓包，並依法裁處1.2萬元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小花不滿挨罰，她提出行政訴訟並主張，當時根本沒有看到警示標誌，也沒有看到警車及執勤警員，看到閃光燈時，還以為是小孩子惡作劇，希望相關單位能出示測速儀器檢測合格報告、定期檢查報告，以及證明該路段、時間執勤取締作業是否有經過機關首長核准，警員當天執勤時是否有著警用制服。

高雄市政府交通局表示，現場取締告示牌、測速儀器位置皆符合標準，還有燈光照明，應當可以清楚辨識，測速儀器也尚在合格期限內，準確性及正確性應當值得信賴，小花確實有超速行為，依法開罰並無不妥。

高雄高等行政法院法官認為，從採證照片中可知，當時警車停在「警52」標誌後方大約180公尺處，而且標誌的位置明顯，圖樣清晰可辨，沒有被樹木或其他物體遮蔽，在夜間燈光照射之下，駕駛人只要稍加注意就能看到；此外，該路段並非全時段執行測速，警員若有分局編排測速勤務，才會擺放相關警告標誌，況且執法地點是一般公眾場所，自然沒有「執勤時間地點未經主管長官核定及警員隱藏性執法」的疑慮。

法官表示，本案使用的雷達測速儀經送驗確認合格，有效期限至2025年3月底，準確性應當可以採信，而小花針對自己的主張都沒有進行舉證，僅憑空言實在難以令人信服，因此沒有採信她的說詞，最終認定此案原處分沒有裁量逾越、怠惰或濫用等瑕疵情事，裁定駁回，全案仍可上訴。