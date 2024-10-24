駕駛酒駕2次被抓「以為是朋友的車」　真車主挨罰傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

南部某業者去年5月間將1輛汽車租借給A男，並簽署切結書表明禁止酒駕或轉介他人使用，沒想到A男把車借給朋友阿財（化名），阿財被警方抓包酒駕2次，害業者也因此受到裁罰吊扣汽車牌照24個月。高雄高等行政法院法官審理之後，裁定撤銷對業者的處分。

▲阿財酒駕2次被抓包。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿財去年9月間開車行經台南市區，因迴轉未打方向燈被警方攔查並實施酒測，測得呼氣酒精濃度值為0.41MG/L，而且這是他第2次酒駕被抓，當時他聲稱，車子是朋友A的保養車輛。

但該車其實是A男向某業者租借的車輛，業者也因為此事受到裁罰吊扣汽車牌照24個月。業者不服提出行政訴訟並表示，該車是在去年5月間租借給A男，當時有簽署切結書表明禁止酒駕及轉介他人使用，沒想到A男私下將車子借給阿財使用，公司方面已經善盡督導義務。

高雄市政府交通局則認為，業者是車輛所有人，應負推定過失責任，而且需要舉證證明無過失才能免罰，業者未善盡監督管理義務，具有可非難性及可歸責性，依法開罰並無不妥。

高雄高等行政法院法官表示，A男未經業者同意將車子交給阿財使用、阿財酒駕被抓等行為，都不是業者出租車輛時可以預見的狀況，況且業者已經事先告知禁止酒駕及轉介他人使用，最終認定業者沒有故意或過失違反行政法上之義務，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。