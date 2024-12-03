夫疑心梗妻飆車時速142公里救命　卻收1.2萬元罰單

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻去年9月間因為丈夫半夜疑似心肌梗塞，全身盜汗、無法呼吸，她立刻開車載著丈夫火速前往醫院掛急診，事後卻收到一張超速罰單，挨罰1.2萬元。高雄高等行政法院法官審理之後認為，當時的情況確實緊急，因此裁定撤銷罰單。

▲人妻飆車送丈夫去醫院，事後因超速挨罰1.2萬元。（示意圖／ETtoday資料照，非本案車輛。）

判決書中記載，人妻去年9月間駕駛丈夫的車子，行經國道10號西向17.4公里處，因有「行車速度，超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內」等違規行為，遭開罰1.2萬元，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

人妻提出行政訴訟並表示，丈夫半夜突然全身盜汗、無法呼吸、眩暈、心臟跳動吃力抽痛，她擔心是心肌梗塞，先嘗試自行緩解，無奈都沒有好轉，才趕忙開車載送丈夫去醫院，途中車速一度達到142km/h；由於丈夫的3名兄長皆發生過心肌梗塞，有家族遺傳史，同事也有人病發數分鐘就離世，她排除萬難送丈夫就醫，途中超速違規並非惡意的危險行為。

高雄市政府交通局則認為，人妻開車超速是事實，事後提出的就醫證明也難以認定達到緊急危難程度，況且當時他們也可以叫救護車協助，並非僅有自行駕車超速一種選擇。

不過，高雄高等行政法院法官認為，人妻的丈夫在事發之前就有多次因心血管疾病就醫的紀錄，醫囑也載明，若狀況惡化應立即返回急診接受治療，事發當日丈夫確實有出現眩暈、胸悶等症狀，衡諸一般常情，疑似心肌梗塞時若未立即送醫，恐怕有危及生命安全之虞，的確屬於緊急情況。

至於為何不叫救護車，法官表示，人妻與丈夫所在的區域，救護車只能送到A醫院，但丈夫的病歷都在B醫院，若請求救護車協助，中途還要等待轉院，恐怕會來不及救命，所以妻子選擇自行開車就醫，確實屬於當下唯一適當的選擇。

法官指出，人妻雖然有超速行為，但考量到她是為了救丈夫的性命，符合行政罰法第13條之緊急避難行為，原處分顯然有不妥之處，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。