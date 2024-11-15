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社會 社會焦點 保障人權

超車驟停挨罰2.4萬　駕駛「告知騎士沒兩段式轉彎」免罰理由曝光

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿偉（化名）去年11月間開車行經雲林縣斗南鎮文昌路與延平路二段路口，因超車後驟然減速停止，被檢舉逼車，挨罰2.4萬元；他辯稱，當時停車搖下車窗，是為了告知騎士應該要兩段式轉彎。高雄高等行政法院法官日前審理此案，認為阿偉停車之後立刻下車與騎士理論，不屬於迫使檢舉人讓道的違規行為，最終裁定撤銷原處分。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿偉與騎士發生行車糾紛，停車理論卻遭檢舉挨罰2.4萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿偉去年11月間開車行經雲林縣斗南鎮文昌路與延平路二段路口，被檢舉有「任意驟然變換車道迫使他車讓道」的違規行為，因而被裁罰2.4萬元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿偉不滿處分決定提出行政訴訟，他表示，超車之後停在路口是因為要左轉，所以減速，接著搖下車窗告知檢舉人（騎士）應該要兩段式轉彎，2分鐘之後他又停下來是因為遇到紅燈，事後他已經自動到案，原處分裁罰2.4萬元有違平等原則。

高雄市政府交通局則認為，阿偉先在檢舉人後方長按喇叭逼車，超車之後再驟然減速停止，但他根本沒有停車與檢舉人理論的必要；再者，就算路口號誌是紅燈，也不能隨意停車，他停在檢舉人前方就是迫使他車讓道，擋在行進中車輛前方。

不過，高雄高等行政法院法官檢視證據影片之後，認為阿偉先長鳴喇叭超車，並立刻減速停在路口處，檢舉人當下逕行左轉，他便打開駕駛座窗戶與檢舉人短暫對話，接著兩人發生爭執，由此可知，他主張當時是要告知檢舉人應該要兩段式轉彎一事，非屬無憑。

法官接著指出，考量到車輛的行車軌跡與阿偉的行為，堪認他應該是為了促使檢舉人停車，才會按鳴喇叭、超車後停車阻擋，雖然他確實占用到檢舉人前方的部分車道，但他停車之後立刻下車與檢舉人爭論，應當不屬於迫使檢舉人讓道的違規行為。

最終，法官表示，阿偉雖然有先超車後驟然減速、在車道中暫停等違規行為，但均非屬於迫使讓道的違規行為，高雄市政府交通局依據道交條例第43條第1項第3款裁罰，確實有不恰當的地方，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。至於阿偉的行為是否構成道交條例其他違規行為，則另由高雄市政府交通局處理。

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