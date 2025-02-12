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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2白委請假未投票　大逃亡潮？黃國昌嗆綠：見縫插針、毫無長進

▲▼立院民眾黨團總召黃國昌接受媒體人王淺秋《千秋萬事》廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

▲立院民眾黨團總召黃國昌接受媒體人王淺秋《千秋萬事》廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

記者袁茵／台北報導

立法院11日針對選罷法連署加嚴覆議案進行表決，以51票贊成、60票反對被藍白聯手否決；但民眾黨立委黃珊珊、林憶君因人在國外缺席未投票，使民進黨團總召柯建銘認為「大逃亡潮開始了」。對此，立院民眾黨團總召黃國昌今（12）日澄清，兩人都有事前請假，不是故意不來，畢竟當時大家也不確定談話會或覆議案何時處理，民進黨講這些話，只是顯示自己毫無長進。

黃國昌12日上午接受《千秋萬事》廣播節目專訪，針對為何黃珊珊昨天沒有投覆議案？黃國昌表示，「沒有啦！她請假出國了啦，她去美國。」黃珊珊與林憶君兩人不是故意不來，是因為人都不在國內，「當時我們真的不是很確定，談話會或覆議案何時會要處理，如果大家還記得，上週針對覆議案要處理的時間，民進黨團柯建銘是不簽名的，在那邊丟紅龜粿」。

廣播節目結束後，媒體追問，黃珊珊跟林憶君沒投票，遭自家支持者罵爆，連綠營都酸說，接下來可以觀察大逃亡狀況？黃國昌回應，2名立委都有按照規定跟黨團請假，民進黨這種見縫插針的動作，從去年2月到現在從沒停過，且見縫插針的操作到目前為止也沒成功，「民進黨在那邊講這些話，只是顯示自己毫無長進」。

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