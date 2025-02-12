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中官媒「愛用」台灣人物TOP20曝　蔡正元當榜首、2在野黨主席入選

▲▼IORG公布中國官媒「愛用」台灣人TOP20。（圖／翻攝自Facebook／民進黨中國部）

▲IORG公布中國官媒「愛用」台灣人TOP20。（圖／翻攝自Facebook／民進黨中國部）

記者杜冠霖／台北報導

IORG（台灣資訊環境研究中心）10日公布美國總統大選前後各1個月內（2024年10至11月），中共官媒抖音頻道最常引用的台灣人物前20名，前三名為蔡正元、栗正傑、郭正亮，另外藍委徐巧芯、白委黃國昌，國民黨黨主席朱立倫也榜上有名。民進黨中國部今（12日）表示，中共官媒藉由剪輯、上傳這些親中、批台的言論，不斷醜化台灣形象，製造台灣政府、民主的負面形象，藉此打造符合中共利益的「世界觀」。

根據IORG報告，前述中國官媒「愛用」台灣人士的話題前三名為：軍事相關內容（51.69%）、疑美論（24.83%）、兩岸一家親（13.77%），在「軍事相關內容」中，又以讚揚中國軍事崛起最高，此外另一個常出現的論述則是批判賴清德總統挑釁中國、兩岸戰爭風險升高有關。

ORG自2024年10月1日亞11月30日，統計中國官方及官媒旗下1076個抖音頻道，透過人臉辨識系統在在30萬部、總時長逾8000小時的影片，標示出174位出現次數最多的台灣人物，前20名依序為：蔡正元、栗正傑、郭正亮、帥化民、呂禮詩、謝寒冰、賴岳謙、介文汲、張延廷、苑舉正、鄭麗文、周錫瑋、侯漢廷、朱立倫、李勝峰、徐巧芯、唐湘龍、董智森、沈富雄、黃國昌。

民進黨中國部指出，藉由短影音、社群訊息操作認知作戰是中共長期使用的統戰手段之一，中共除自行製造並散布的假訊息外，更時常剪輯台灣政論節目親中片段製作成短影音，批評政府或散播疑美論，也會邀請名嘴及相關團體赴中參訪交流，期間透露希望台媒配合宣傳「中國好、中國強」的敘事。去（2024）年，甚至有中國新華社駐台記者對政論節目「全程盯哨」，並高度參與節目主題、談話腳本，確保節目達到國台辦要求，發揮「以台制台」效果。

民進黨中國部批評，中共透過認知作戰，影響台灣輿論、分化台灣社會，進而試圖滲透台灣、統戰台灣的行為，同時，配合中共論調的藍白政治人物，為了政治紅利而甘願淪為中共對台統戰素材，完全愧對台灣人民。中共應該正視中華民國的存在，並接受兩岸互不隸屬 的客觀事實，停止一切對台惡意行徑，同時也呼籲國民黨、民眾黨人士應理解，發表相關不實且惡意的指控批評台灣，只會「親痛仇快」，成為中共「以台批台」的棋子。

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