吉伊卡哇「免費LINE貼圖」8圖案設計曝！百萬粉嗨炸：超可愛

▲吉伊卡哇免費貼圖設計圖曝光。（圖／翻攝Ｘ／@chiikawa_pt_jp）

記者鄺郁庭／綜合報導

吉伊卡哇免費貼圖要來了！由日本 Applibot 株式會社推出的手遊《吉伊卡哇 Pocket》將在日本上線，因為事前登錄的玩家粉絲人數突破百萬，官方宣布，遊戲上線後將推出免費LINE貼圖給玩家下載，超萌8圖案曝光，掀起粉絲暴動。

由日本繪師ナガノ所繪製《吉伊卡哇》可說是近年討論度最高的角色，而這次系列手遊《吉伊卡哇 Pocket》由 Applibot 負責開發，基本上免費遊玩，主打「隨時隨地和吉伊卡哇在一起」概念，融合作品世界觀與多種玩法，玩家可以在遊戲中討伐、拔草、收集食譜進行料理等。

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《吉伊卡哇 Pocket》去年 9 月開始事前登錄活動，伴隨人氣越來越高，事前登錄人數早早就突破 100 萬，官方也表示會贈送「吉伊卡哇 Pocket 原創 LINE 貼圖」，所有下載《吉伊卡哇 Pocket》的玩家皆可免費獲得。

值得注意的是，官方前兩天PO出貼圖設計，可以看到主角吉伊卡哇的台詞是「謝謝你」、小八貓則是「OK」、兔兔烏薩奇跳著招牌熱舞、小桃鼠裝可愛，另外還有栗子饅頭、海獺師傅、獅薩等角色也現身。貼文掀起網友熱議，「So cute」、「超讚！想要快點下載」、「不管幾遍我都要說，希望海外用戶也可以下載。」