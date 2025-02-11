高捷出站嗶聲「吉伊卡哇」有別的意思？台語諧音梗1.8萬人笑翻

▲高雄捷運閘門出現吉伊卡哇主視覺，刷卡進站還會聽到「吉伊卡哇」的聲音。（圖／翻攝自高雄捷運）



網搜小組／柯振中報導

「2025高雄冬日遊樂園」邀請吉伊卡哇（Chiikawa）3隻小可愛進駐愛河灣，連高捷的閘門嗶聲，也變成應景的「「吉伊卡哇」聲響。對此，日文老師梓在IG上分享影片，指稱高捷出佔的嗶聲還有另一層意思，逗趣的諧音梗曝光，讓1.8萬粉絲笑了出來。

梓近日在IG上傳了一段影片，當時她與友人從高捷出站，刷卡時閘門發出的聲音並非經典的嗶聲，而是喊了一聲「吉伊卡哇」。

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對此，梓的友人向她分享，其實閘門的「吉伊卡哇」聲響還有另一層涵義，因為這4個字的發音，近似於台語「錢扣了」的聲音，閘門所發出的聲音，就像是在提醒旅客已經扣款。

▲2025高雄冬日遊樂園活動只到下周，遊客務必把握機會。（圖／高雄市政府觀光局）



聽完解釋以後，梓感到十分新奇，接著無論是到超商買水、到甜甜圈店購買餐點，或是購買吉伊卡哇的聯名商品，事後都會喊一句「吉伊卡哇」，俏皮的動作讓粉絲笑了出來。

這段影片經過發布，深深受到台人喜愛，至今已有超過1.8萬人按讚，網友們對此出言調侃，「我朋友聽成『洗咧烤喔』」、「突然的長輩友善」、「台語真的很可愛」、「哈哈哈…原來是錢扣了」、「會教這種諧音梗的一定是台灣人」、「這超好笑的。」