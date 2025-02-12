「喜歡」和「擅長」都不算才能？120歲貓師父用《才能地圖》帶你破解！

▲才能不只是單純的「喜歡」或「擅長」，而是找到屬於自己的「比較優勢」。（圖／野人文化提供）



生活中心／綜合報導

學測放榜，許多考生開始面對選填志願的難題——該選自己有興趣的科系，還是選擇比較擅長、就業穩定的方向？這讓人想起學測作文題目《52赫茲的鯨魚》，講述一隻發出特殊頻率、無人能回應的鯨魚，就像那些在人群中感到孤單、找不到共鳴的人。選填志願的過程，也是尋找自我定位的旅程，很多人害怕走錯路，擔心自己沒有真正的才能，甚至懷疑自己是否會像那隻鯨魚一樣，在未來的職場中無人回應。但《才能地圖》告訴我們，才能不只是單純的「喜歡」或「擅長」，而是找到屬於自己的「比較優勢」。120歲的貓師父將一步一步，手把手帶領我們找出屬於自己的獨特頻率。

每個人都有屬於自己的「比較優勢」

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貓師父：其實，近來有不少大企業注意到「比較優勢理論」，並藉此取得成功。例如谷歌就全面調查了所有員工的工作表現，持續關注成績倒數5％員工的狀況。

弟 子：什麼！那排名在末5％的人會被開除嗎？

貓師父：不是的。谷歌不會只因為工作成績差，就判定該名員工能力低下。相反的，谷歌會思考：「公司是否沒有發揮該名員工的比較優勢？」並尋找方法來協助員工。

弟 子：那真是太好了……。

貓師父：谷歌的人資部一旦看到表現不理想的員工，首先會假設：「是因為公司配置不當或管理不足嗎？」接著與該名員工面談，理解其需求與價值觀，然後為其配置新的職位。藉由不斷反覆調整，來達到人力配置的最佳化。

弟 子：看來，谷歌非常重視比較優勢呢。員工的工作動力也會因此提升吧。

貓師父：在美國經營賭場的哈拉斯娛樂公司(Harrah's entertainment)也採行類似的做法。該公司會定期約談員工，想辦法盡可能提升幸福感及身體健康。因為他們根據過去的數據得知，幸福且健康的工作人員越多，顧客的滿意度也會越高。

弟 子：讓員工好好發揮能力，是經營企業的基本心法呢。

貓師父：沒錯。總之，這裡有兩點值得我們特別注意：



● 任何人一定都有屬於自己的「比較優勢」。

● 就算是自己不擅長的事，只要擁有「比較優勢」，就必能派上用場。





首先，最重要的是，每個人都擁有某種「比較優勢」，就算你現在沒有任何長處，也一定在某件事情上擁有比較優勢。從剛才的例子可以看出，你雖然各方面都比不上全能先生，但還是能對公司有所貢獻。因為你擁有能力上的相對優勢。

弟 子：如果只需要發揮相對優勢，那確實每個人都有活躍的空間呢。

貓師父：更極端地說，就算面對短跑選手博爾特(Usain St Leo Bolt)，你也有相對優勢。

弟 子：就連對上博爾特，我也有優勢嗎！

貓師父：博爾特擁有超凡的田徑表現，若讓他把精神投注在其他事情上，成本都太高了。因此，相比之下，你在田徑以外的任何事情上可能都比博爾特更具優勢。比如，洗碗或是經費精算等等。

弟 子：被認為比博爾特更具優勢，真讓人充滿幹勁！

貓師父：還有一點要記住，「比較優勢」不一定是你擅長的事。

假使你的企劃能力其實優於業務能力，但全能先生的企劃能力比你更優秀的話，你專注於業務反而對團隊更有幫助。依據當下所處環境的能力平衡，就算是你不擅長、厭惡的事也可能成為你的「優勢能力」。

弟 子：在追求自己喜歡或擅長的事之前，應該先了解自己所處的環境。

貓師父：完全正確。我再強調一次，你是否擁有「才能」，不是自己說了算。你們的特質會因為環境變化而得到不同的評價，某種能力在某個場合是「優點」，在別的場合則可能是「缺點」。

弟 子：這麼說來，精神病態者在某些情境下，也可能有發揮才能的機會。

貓師父：沒錯，如果忽視這點，一味認為「我沒有才能」就覺得自己無用，就好比壽司職人一直想著「我不會做好吃的咖哩，所以廚藝不佳」一樣荒謬。

弟 子：就像遺傳率一樣，大家都使用了錯誤的衡量標準嗎？

貓師父：可以這麼說。人類有許多悲劇是因為用錯誤的方法衡量世界。

弟 子：為了避免這樣的悲劇，搞懂自己所處的環境真的很重要。

貓師父：沒錯。總而言之，我們不一定要比他人優秀才有辦法發揮自己的才能，也不需要執著於只做自己擅長的事。只要持續發揮自己的比較優勢就好了。

在這個競爭激烈的世界裡，我們不需要成為全能型人才，也不必執著於只做自己擅長的事。關鍵在於理解自己的「比較優勢」，並找到適合發揮的環境。無論是職場還是人生道路，成功並非來自單一能力的絕對強大，而是來自相對優勢的靈活運用。當我們專注於發揮自身獨特的價值時，就能發出與眾不同的頻率，在這個世界上綻放光芒。

才能地圖：120歲貓師父帶你發掘隱性潛能，找出自己獨特的發光點，不再迷惘！