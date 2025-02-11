學測作文「52赫茲」考生寫遭排擠經驗　閱卷師：情感深刻可拿A

▲大考中心閱卷老師正進行學測非選題閱卷。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

今年學測國文寫作第二大題的作文題目「關於52赫茲，我想說的是……」。大考中心今（11日）表示，今年屬於半開放考題，題目很好發揮，考生舉例也豐富多元，包括自身語言障礙、新住民二代遭排擠等。考生能夠具體書寫出自己獨特的52赫茲故事或事理，結構完整、情感深刻者，都可拿到A等分數。

大學學測成績將於2月25日公布，大考中心今針對學測國寫、英文考科非選擇題閱卷評分原則舉行記者會說明。國寫閱卷召集人、成大中文系名譽教授陳昌明表示，2月6日、7日先召開評分標準訂定會議，共有159名閱卷委員，參閱約3000份來自北中南東與離島各區的作答影像檔，經過討論後訂出評分標準並編製成閱卷參考手冊。

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今年學測國寫測驗分成2大題，每題25分。第一大題以測驗知性統整判斷能力為主，分二小題，第一小題要求考生根據文章內容，說明「擬社會互動」的特徵；第二小題要求考生透過社群媒體各種樣態的「擬社會互動」，闡述「擬社會互動」的正、負面影響。第二大題以測驗情意感受抒發能力為主，要求考生以「關於52赫茲，我想說的是……」為題，抒寫自己的52赫茲故事。

▲成大中文系名譽教授陳昌明（圖左）說明學測國寫閱卷評分原則。（圖／記者許敏溶攝）

陳昌明表示，今年國寫很好發揮，考生舉例也很豐富多元，像是有位考生以自己的語言障礙經驗為主，因此跟同儕之間不易溝通，後來透過繪畫、文字方式表達，另有一位考生為越南新住民第二代，從小就因為新住民身份遭受排擠或孤立，導致考生在一段時間不願再提及自己身份，直到某日接觸到東南亞交流會，流利說出越南語，不僅獲得肯定，更找回對自身獨特性的認同感。

陳昌明補充說明，有家長關心若寫題目中的點點點，或者52赫茲寫成國字是否會扣分，由於這是半開放的作文，所以都不會扣分，主要希望考生將自己生命經驗寫進來，也就是透過52赫茲寫出屬於自己的故事，這樣就不會扣分。

在評分標準部分，陳昌明表示，「能清楚書寫自己獨特的52赫茲故事或事理，結構完整，文辭暢達，情感深刻」可獲得A，若是符合上述條件，且「結構嚴謹，文辭洗練，情感雋永」，則可獲得A+。