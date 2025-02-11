　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測作文「52赫茲」考生寫遭排擠經驗　閱卷師：情感深刻可拿A

▲▼大考中心閱卷老師正進行學測非選題閱卷。（圖／大考中心提供）

▲大考中心閱卷老師正進行學測非選題閱卷。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

今年學測國文寫作第二大題的作文題目「關於52赫茲，我想說的是……」。大考中心今（11日）表示，今年屬於半開放考題，題目很好發揮，考生舉例也豐富多元，包括自身語言障礙、新住民二代遭排擠等。考生能夠具體書寫出自己獨特的52赫茲故事或事理，結構完整、情感深刻者，都可拿到A等分數。

大學學測成績將於2月25日公布，大考中心今針對學測國寫、英文考科非選擇題閱卷評分原則舉行記者會說明。國寫閱卷召集人、成大中文系名譽教授陳昌明表示，2月6日、7日先召開評分標準訂定會議，共有159名閱卷委員，參閱約3000份來自北中南東與離島各區的作答影像檔，經過討論後訂出評分標準並編製成閱卷參考手冊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年學測國寫測驗分成2大題，每題25分。第一大題以測驗知性統整判斷能力為主，分二小題，第一小題要求考生根據文章內容，說明「擬社會互動」的特徵；第二小題要求考生透過社群媒體各種樣態的「擬社會互動」，闡述「擬社會互動」的正、負面影響。第二大題以測驗情意感受抒發能力為主，要求考生以「關於52赫茲，我想說的是……」為題，抒寫自己的52赫茲故事。

▲▼大考中心今針對學測國寫、英文考科非選擇題閱卷評分原則舉行記者會說明。（圖／記者許敏溶攝）

▲成大中文系名譽教授陳昌明（圖左）說明學測國寫閱卷評分原則。（圖／記者許敏溶攝）

陳昌明表示，今年國寫很好發揮，考生舉例也很豐富多元，像是有位考生以自己的語言障礙經驗為主，因此跟同儕之間不易溝通，後來透過繪畫、文字方式表達，另有一位考生為越南新住民第二代，從小就因為新住民身份遭受排擠或孤立，導致考生在一段時間不願再提及自己身份，直到某日接觸到東南亞交流會，流利說出越南語，不僅獲得肯定，更找回對自身獨特性的認同感。

陳昌明補充說明，有家長關心若寫題目中的點點點，或者52赫茲寫成國字是否會扣分，由於這是半開放的作文，所以都不會扣分，主要希望考生將自己生命經驗寫進來，也就是透過52赫茲寫出屬於自己的故事，這樣就不會扣分。

在評分標準部分，陳昌明表示，「能清楚書寫自己獨特的52赫茲故事或事理，結構完整，文辭暢達，情感深刻」可獲得A，若是符合上述條件，且「結構嚴謹，文辭洗練，情感雋永」，則可獲得A+。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相
急診爆滿！　衛福部急調度
快訊／IG重大更新！未滿16歲全設不公開　百萬人受影響
碎屍魔經歷曝！曾「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬
台北知名虱目魚餐廳「整碗都是蟲」　店家道歉
快訊／藍罷免蘇巧慧「抄名冊被抓包」　前黨員沒連署卻收查詢單
快訊／iOS 18.3.1突襲發布　蘋果罕見建議「用戶都要安

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

台大急診又滿床「等床破百」！林口長庚、亞東也滿　衛福部急因應

快訊／12:52花蓮規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

台北知名虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」　店家道歉：配料廠商問題

日本公廁為何總是乾淨？她曝神奇經歷：貴婦上完後煥然一新

男友忍3次不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要！最理想時間曝

模考校排第8！國中生「期末考變校排21」老媽爆焦慮　律師神回

你為何而工作？超準心測找出你的職場價值觀

在救護車上「看見愛情」　他緊牽70歲老伴、輕撫毛帽！對話超可愛

學測作文「52赫茲」考生寫遭排擠經驗　閱卷師：情感深刻可拿A

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

台大急診又滿床「等床破百」！林口長庚、亞東也滿　衛福部急因應

快訊／12:52花蓮規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

台北知名虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」　店家道歉：配料廠商問題

日本公廁為何總是乾淨？她曝神奇經歷：貴婦上完後煥然一新

男友忍3次不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要！最理想時間曝

模考校排第8！國中生「期末考變校排21」老媽爆焦慮　律師神回

你為何而工作？超準心測找出你的職場價值觀

在救護車上「看見愛情」　他緊牽70歲老伴、輕撫毛帽！對話超可愛

學測作文「52赫茲」考生寫遭排擠經驗　閱卷師：情感深刻可拿A

賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相信這些

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　7分鐘內遭警逮捕！曝光超糗下場

彰化對撞車禍！轎車闖紅燈猛撞賓士畫面曝　3人受傷送醫

「Suzuki經典小跑車」傳復活回歸！TOYOTA、大發三方合作開發

快訊／雲林褒忠民宅2F全面燃燒！　1女受困「插管搶救中」

過年熬太多！肌膚暗沉蠟黃　SPA護膚縮時養出透亮肌

8天內415人猝死警訊！WHO最新警告「室內低於18度」恐增死亡風險

宋智孝創內衣品牌「露火辣上圍」罕見脫了　苦笑默認：一天只賣1、2單

大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

收到絕對心花怒放！14款情人節精品禮物推薦　Gucci狗狗吊飾萬元初買到

生活熱門新聞

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

「元宵小過年」12禁忌　1動作恐破財衰整年

LINE「免費新字體」曝光！客台語都能通

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

想起老闆郭正利！導遊眼眶紅「連員工家人都照顧」

女實況主批看演唱會捂耳不尊重　當事人還原被炎上

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客：非常挑釁

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃

台北知名虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」　店家道歉

2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意

首波春雨明報到　全台「一片橘黃」下3天

日本UNIQLO「免運送到飯店」！網驚：回台才看到

更多熱門

相關新聞

學測考「颱風假看電影」場景難辨　大考中心：寫速食店、搭船都可

學測考「颱風假看電影」場景難辨　大考中心：寫速食店、搭船都可

今年學測英文作文要求考生根據兩張圖片，撰寫對颱風假的看法與經驗。大考中心今（11日）指出，這次考題貼近考生生活經驗，場景不限定電影院，評分原則著重在考生是否能運用所學詞彙、句構，全篇作文將會根據「內容具體完整、組織重點分明有連貫性、句構語法及用字適切、拼字與標點符號使用」等作為評閱標準，而字數明顯不足作文則扣總分1分。

花蓮新住民過新年　傳統服裝走秀美翻全場

花蓮新住民過新年　傳統服裝走秀美翻全場

新住民分享過年習俗　越南過年吃粽子

新住民分享過年習俗　越南過年吃粽子

新住民分享家鄉年節菜　感受臺灣文化與溫暖

新住民分享家鄉年節菜　感受臺灣文化與溫暖

共振效應樂團開唱：用音樂吶喊學測壓力與青春夢想

共振效應樂團開唱：用音樂吶喊學測壓力與青春夢想

關鍵字：

學測國寫52赫茲大考中心新住民

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面