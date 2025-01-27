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申請入學備審資料「AI可幫忙」　教授提點3招：以真實經歷為基礎

▲▼學測明天登場，因為疫情趨緩，今天下午開放考生可進入教室查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測考完後，不少考生開始預先準備申請入學備審資料。（示意圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

學測考完後，很多考生會預先準備申請入學備審資料。大學教授表示，可用AI協助突出文章重點、潤飾或改善表達，但須以真實經歷為基礎，避免直接使用AI生成的內容。

114學年學科能力測驗於1月20日考完，學測成績預計2月25日公布，學測成績可用來參加大學申請入學管道，申請入學將於3月開始報名，考生可利用寒假先準備申請管道所需的備審資料。

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大學招生委員會聯合會執行秘書王泓仁表示，申請入學有很多資料要準備，例如修課記錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述等，很多資料可以從學習歷程檔案中勾選，但考生不需要硬塞大量無關或失真的文件，備審資料「重質不重量」，1件有用的檔案勝過無關的10件。

為了讓大學端能綜合評量，王泓仁提到，希望透過多元資料呈現學生的學科知識、一般性能力，包括學習的動機、行動能力、學習後心得感想等；大學端選才是多樣評量，不是每個細項都有一定的占分比，而是以綜整學生整體表現後再評分。

AI工具日漸盛行，不少考生會想利用ChatGPT等AI工具來製作備審資料。

中原大學教務長皮世明認為，AI工具可幫忙調整文章結構，例如重新排列段落、突出重點或提供更好的邏輯連接；撰寫完成後，也可用AI工具檢查語法和拼寫，確保文件專業性，但使用AI工具應避免輸入過多個人隱私資訊（如完整姓名、聯絡方式等），以防止資料外洩。

如果備審資料需要視覺化表現，皮世明表示，AI的繪圖工具也能幫忙設計美觀的版面或圖表，增強資料的吸引力，但要確保所有輔助資料都有清晰的解釋，並與主題有相關性，AI工具生成的文字可能存在偏差或錯誤，考生務必反覆檢查，確保內容準確且無不適當表述。

皮世明也提醒，AI工具可幫助考生潤飾或改善表達，但內容須以真實經歷為基礎，確保所有描述都是考生親身經歷，特別是撰寫個人特色或經歷時，避免直接使用AI生成的內容，而是以AI建議為基礎去修改，讓內容更貼近個人特質，若資料失真，面試時很容易被問倒。

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