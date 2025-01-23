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學測國寫題「鯨魚聽不到52Hz」　台大教授：拉低我國科學素養

▲▼學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學學測結束。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年學測國文寫作第二大題的作文題目「關於52赫茲，我想說的是……」引發討論。粉專「CIB 鯨豚調查局」日前發文，「嚴正聲明，本局發現有人散播不實訊息『鯨魚聽不到52Hz』，拉低我國科學素養」。

由台大獸醫系楊瑋誠教授創立的「CIB 鯨豚調查局」，21日上午在粉專發文，「嚴正聲明，本局發現有人散播不實訊息『鯨魚聽不到52Hz』，拉低我國科學素養，特此公告，以正視聽」，並在留言處分享多則QA。首先「鯨魚真的聽不到 52 赫茲的聲音嗎？」CIB指出，許多鯨魚的聽力範圍涵蓋低、中頻的聲音，例如藍鯨的主要發聲範圍在 10-40 赫茲，但不表示牠們無法聽到 52 赫茲的聲音。

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再來「聲音頻率與交流能力的關聯性是否被簡化了？」即使聲音頻率不同，鯨魚還是有可能藉由聲音的其他特徵（例如節奏或聲壓）解讀訊息。

第三個問題則是「假設這隻鯨魚完全孤獨，是否過於誇大？」以科學上來說，「52赫茲鯨魚」的行為模式，和其他鯨魚群體仍可有某種程度的重疊，例如牠可能會跟隨其他鯨魚的遷徙路徑，「『完全孤獨』的說法可能是一種情感化的過度詮釋。」

最後「52赫茲的故事是不可能的嗎？」CIB認為，可以推測其他同類鬚鯨可能聽到了牠的聲音，但因為不熟悉這種頻率的特徵或模式，牠們可能不會回應或將其當作同類訊號，「不過溝通真的不只是頻率而已，還有許多要考量進去。」

貼文引發討論，「科學必須實事求是，文學如果懂太多反而不夠浪漫，論述邏輯真的差很多。有這樣的火花，我怎麼好像看得有點開心」、「希望明年國作題目是42號混凝土」、「你這樣可能國文會被打零分。」還有人用前幾年爆出話題的作文題目打趣，「如果我有一個新冰箱，我會把造謠的人都關進去。」

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