藍白亂刪預算竟還要求不提覆議案　北市議員批荒唐

▲總統賴清德邀五院院長國政會商，但攸關施政的總預算案仍陷僵局。（圖／總統府直播）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德10日邀五院院長召開院際協商，但針對《中央政府總預算案》，行政、立法仍各執一詞，韓國瑜盼行政院別再提覆議案，以追加減預算的方式解決紛擾。對此，民進黨台北市議員許淑華直言，當初要亂刪預算、造成社會紛擾的是國民黨，現在怎麼反過頭去跟行政院提出「不對總預算提出覆議」的正當性？

「國民黨又在違憲亂政。」北市議員許淑華說，韓國瑜喊追加預算，但根本沒有法源依據。按照預算法第79條規定，各機關有「依法律增加業務或事業致增加經費時、依法律增設新機關時、所辦事業因重大事故經費超過法定預算時、依有關法律應補列追加預算者」等四種情形，才可以提出追加預算。

許淑華說，過去2個月，各界可以看到藍白立委亂刪預算，嚴重影響民生各項措施，也讓基層公務人員非常辛苦。藍白惡意刪凍預算，還特別刪除各機關的業務費，也就是行政機關「要執行政策的基本支出」，連最重要的社福、民生、國防預算，藍白也都不放過。

許淑華指出，結果現在韓國瑜卻拋出一句，希望用「追加減預算的方式解決紛擾」。她指出，當初要亂刪預算的是國民黨，造成社會紛擾的主謀也是國民黨自己，現在怎麼反過頭去跟行政院提出「不對總預算提出覆議」的正當性？

許淑華說，行政院提出覆議是有其正當性，也有法源依據，按照中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款，行政院立法院決議的法律案、預算案、條約案，如果認為難以進行時，經總統核可後，提出覆議。

「國民黨、韓國瑜還在混淆視聽、亂放話。反過來叫行政院不要提總預算覆議，真的非常荒唐！」許淑華直言，這樣違憲亂政的行為，大家還看得下去嗎？