幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算

▲韓國瑜盼行政院別提總預算覆議，於昨日會中拋「追加預算」做解方。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨天在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調，立法院長韓國瑜會後透露，自己在會中承諾，本週前會將總預算送出，並希望找到一個解決預算被刪減的辦法，讓行政院別提覆議。立院人士今（11日）解釋，總預算已三讀，並無調整修改的空間，韓國瑜也不可能針對總預算案再召集協商，行政院唯一的辦法就是等立法院送出審查報告後，提出追加預算，而這也是韓昨日在會中所提的建議。

韓國瑜昨日會後向媒體轉述，在會中承諾本週末前送出總預算案審查報告，並呼籲行政院別對114年度中央政府總預算案提出覆議，否則若屆時覆議案沒通過，會加劇行政、立法兩院衝突。韓說，「在不提覆議案之下，能否找到一條可行的路，這是將來我以及立法院朝野黨團要共同努力的。」卻被外界解讀，立法院本周五送出三讀審查報告前，韓國瑜將再召集朝野協商討論此案。

立院人士對此駁斥，總預算案已三讀完，之所以要到周五才能送出立法院，主要原因就是行政院沒有幫忙交叉核對詳細的預算科目及數字，以致於立法院議事處及財委會幕僚只能自己一筆一筆小心核對，因此必須花更多時間，尤其中間又碰到長達一個多禮拜的春節假期，所以時間才會有所耽擱。不過該位人士強調，跟往年比較，此次處理總預算時間並沒有比較久，過去也多是在一個月內左右送出。

另，韓國瑜在會中希望政院不要對總預算提覆議，並提議「也許可以追加預算處理」，立院人士表示，韓院長就是認為就算總預算案已完成審查，並不會對其他四院的政務推動造成實質影響，若行政院覺得被刪減的預算窒礙難行，可以透過追加預算的方式彌補，而韓國瑜是基於朝野和諧的立場向行政院提出建議，希望行政院長卓榮泰別用覆議這種硬碰硬的方式對應。至於被凍結的預算，立院人士指出，更可以透過協商加開會議或提出專案報告後便可以解凍。

該人士強調，只要行政院別提覆議，提出追加預算，韓國瑜就會盡力安排朝野協商，因此沒有什麼府院把球丟到韓手中這一說，韓只是基於立場提出建言，決定權還是在行政院手上。立院人士感嘆，政院提出覆議案只有失敗一途，除了增加朝野裂痕，對後續的追加更增添困難，只是會中卓榮泰並沒有給出對「不對總預算覆議」的承諾，現在立法院完成三讀審查，韓國瑜也無從干預，行政院更應尊重立法院的審查結果。

近韓人士透露，幕僚原先也建議韓國瑜不需要出席院際協商，因為立院是合議制，這場院際協商將只是徒具形式，就算韓國瑜代表立院出席，也不能代表立院答應任何事，只是韓國瑜認為美國貿易戰、台灣的對外關係對於國家發展都至關重要，以及藍委們承受相當程度的罷免壓力，就算深知總預算案才是賴召集這場會談的焦點，自己還是有必要當面向賴清德總統「溫馨喊話」，用意還是希望讓朝野互動盡量朝向和諧的方向走。