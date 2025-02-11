罷免連署加嚴行政院提覆議　吳宗憲：與中選會查核職責矛盾

▲立法院長韓國瑜宣布選罷法覆議案表決結果。（圖／記者杜冠霖攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（11日）表決行政院針對公職人員選舉罷免法提出的覆議案，國民黨立法院黨團表示，總統賴清德若願踩剎車，社會就會安和，且核實本來就是中選會職責，結果政府不只阻擋更嚴謹規定，還阻擋地方核實，真的非常矛盾。

今天就是民進黨種下的惡果，惡質黨團總召柯建銘想一手遮天，柯是真正傷害賴清德民調的真正兇手，國民黨團是被迫回應。他也向賴清德喊話，如果賴總統願意出面踩煞車，社會就會安和，不過，國民黨仍會挺身而出，對抗全面的惡罷。

國民黨立委翁曉玲指出，國民黨團提出選罷法修法，未來連署人需檢附身分證，目的是要避免出現死人連署、偽造連署的狀況，行政院竟然提出覆議，讓人匪夷所思，行政院、中選會無疑就是要護航惡罷團體。

吳宗憲也說，民進黨這段時間一直在說謊，說惡罷是國民黨所挑起，但民進黨現在在國會是少數，國民黨要提罷免沒有任何意義，所以今天希望推大罷免其實是民進黨從上到下一致的想法，柯建銘也說很清楚，跟賴清德有共識，也說過去年投完票後就預計今年要大罷免，這早就是民進黨敗選計畫中，想罷到比民進黨席次少，才能夠掌控國會。

吳宗憲提到，中選會本來要去核實連署正確性，但行政院對此嚴謹作為反而出來覆議，這跟他們的職責完全相反，結果今天不但不願意做，甚至還禁止戶政機關不准做，真的非常矛盾，令人匪夷所思；如果今天真的如民進黨操作，以後台灣就是不停選舉、罷免、補選，世界上有哪個民主國家如此操弄民主？