分析／韓國瑜赴總統院際會商心境曝　「向虎山行」盼替大罷免解壓

▲立法院長韓國瑜昨日出席五院國政會商。（圖／總統府直播）

文／記者鄭佩玟

我國憲政史上首次由總統召集的院際協調昨日登場，立法院長韓國瑜並非不知道這是場五打一的「鴻門宴」，但就算幕僚幾經勸說，立院是合議制，這場院際協商頂多只是過水，出席了也無法具體改變什麼，韓仍毅然決然與會。近韓人士透露，原因在於韓國瑜深知藍委們承受高度罷免壓力，自己還是有必要當面向賴清德「溫馨喊話」，盼讓朝野互動朝向和諧的方向走。

朝野對峙氣氛日益升高，全台罷免行動遍地烽火，賴清德總統昨日祭出史無前例的「院際調解權」，讓五院院長一同會商。這項中華民國憲法獨創的權力，歷年來的總統沒有真正行使過，陳水扁和馬英九想用，卻都被當時立法院長王金平回絕，因五院間的爭議，往往是政黨間民主運作的結果，特別是立法院和行政院的爭端不止，而同為執政黨的總統與行政院其實都是在同艘船上，國會制衡監督對象則是行政院長，在這狀況下的院際協調，總統難以抽離出其政黨角色保持中立。

藍委們對院際協調怨聲載道，皆認為賴清德「落人五打一」，根本是在為難韓國瑜，若總統有心要解決問題，應該是找在野黨領袖談或者是召開全國國是會議，都比院際協調有誠意，且在《選罷法》覆議案討論前一天，無非給韓國瑜穿小鞋。除了藍委對府院的不滿聲浪，韓國瑜幕僚也建議韓拒絕出席，因為立院是合議制，這場院際協商將只是徒具形式，就算韓國瑜代表立院出席，也不能答應任何事，最終還是要經過朝野協商。

不過，韓國瑜最終還是選擇給賴清德總統一個面子，無非是認為美國貿易戰、台灣的對外關係對於國家發展都至關重要，以及藍委們承受相當程度的罷免壓力，韓並不笨，深知總預算案才是賴召集這場會談的焦點，自己還是有必要當面向賴清德總統「溫馨喊話」，用意還是希望讓朝野互動盡量朝向和諧的方向走，明知山有虎偏向虎山行。

總統與五院檯面上的和顏悅色，檯面下仍刀光劍影，近韓人士指出，韓國瑜知道這場會商注定是無解的過程，但仍抱有一絲希望提出建議，盼行政院別對總預算案提出覆議，改為追加減預算的方式對應；至於被凍結的預算，更可以透過協商加開會議或提出專案報告後便可解凍。

據悉，韓國瑜對會議焦點全轉到總預算案，已有心理準備，因此也在會中拋出大罷免議題，要賴清德總統以執政黨主席角色叫停大罷免，然而賴清德卻高談佛語，「菩薩畏因，眾生畏果」，言下之意所謂的「因」，不過都是立法院審預算的錯。但政局混亂豈有如此簡單？什麼是政治爭端的「因」實在很難說，對藍營而言，利用罷免與行政、司法權恐嚇、脅迫在野黨，民進黨才是朝野對立的「因」。賴清德利用佛語四兩撥千金，純粹是不想正面回應韓國瑜，無意具體化解當前的政治僵局。在此氛圍下，就算出席與會的韓國瑜有三頭六臂，也無法阻擋國家陷入無止盡的內耗及對立。

