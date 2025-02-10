　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

▲台灣世界夫人協會關懷弱勢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣世界夫人協會關懷弱勢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣世界夫人協會主席孫妤舒攜同會員代表一行6人9日來到台東進行為期兩天的部落巡禮，也拜會台東縣副縣長王志輝、延平鄉長余光雄、鹿野鄉長李維順，商討如何將資源引進台東偏鄉，幫助台東弱勢但才華洋溢的小朋友，包括籌辦音樂選秀活動，期待未來能為台東培育出第二位張惠美。

授人以魚不如授人以漁，台東有許多部落孩子具有莠異天賦，擁有絕世美聲，只是苦無被人發掘的機會，就像埋在地底的鑽石。台灣世界夫人協會主席孫妤舒說，2022年世界夫人冠軍蔡麗娜（藝人王陽明岳母）在去年底義賣活動，用所得來資助偏鄉，會員紛紛捐出二手衣、名牌包等義賣，所得逾百餘萬元，協會原計畫其中50萬元用來資助台東偏鄉弱勢學童，但經大家腦力激盪，集思廣益後的共識「集合大家力量長久永續為台東的孩子提供一個展現才藝的平台」更有意義。

台灣世界夫人協會2020年成立，是全球66個賽區之一，旨在彰顯全球已婚女性的魅力，並鏈接世界各地在經濟、科技、文化等領域具有影響力的已婚女性力量。台灣區成員有女性創業家、科學家、金融人士及熱衷公益的企業家夫人。初期協會類似環球小姐組織定期舉辦世界夫人選美，近兩年轉為關懷台灣社會各角落需要照顧的弱勢族群。

參與這次台東部落巡禮成員除協會主席孫妤舒，同行有2022年世界夫人冠軍蔡麗娜、2021年品德夫人林月華、2020年品德夫人李蓮珠（協會財務長）、三壐國際整合設計公司董事長郭子綺、日盛珠寶企業有限公司董事長夫人童玉珍。

協會一行人在鹿鳴溫泉酒店董事長林惠就、台東縣議員潘貴蘭穿針引線，協助下依序拜訪余光雄、李維順、王志輝三位地方行政首長，進行交流並了解部落在教育、醫療及基礎建設上的需求，期盼透過協會的力量，為偏鄉帶來實質幫助，以利後續協助引進資源，促進地方發展，並持續關注台東偏鄉教育、經濟發展及社會福利，期盼透過實際行動，為台東帶來更多溫暖與希望。

王志輝、李維順、余光雄三人均肯定台灣世界夫人協會成員，不僅在各自領域發光發熱，積極投身公益，展現女性企業領袖的社會責任與愛心，一致認同為台東部落25 歲以下12歲以上的孩子們舉辦歌唱選秀，提供培訓及展現美麗動人歌聲的舞台，讓部落人才有機會出人頭地，讓孩子看到光，才是真正幫助部落的孩子最有意義的作法，王志輝同時允諾台東縣政府現有年度大型音樂活動，皆歡迎台灣世界夫人協會一同參與，共襄盛舉。協會即日起將展開「台東森林天使之音優秀比賽」籌備事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中
斷電奏效！KK園區漆黑一片　詐團裁員散伙
破紀錄！去年稅收超徵衝上5283億
一周兩波變天　元宵節泡湯「雨區擴全台」
刮取「屠宰場」水管殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房
北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊
韓國瑜喊停大罷免　賴清德引佛經回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

元宵迎神遶境祈福　台東縣府籲共同維護市容整潔

熱鬧元宵鬥陣　台東警：交通執法無假期

台東男身體不適倒臥家門　警迅速協助送醫

超高人氣！2025台灣燈會寶可夢小提燈亮相　張善政也喜歡

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

國軍弟兄+脫貧兒少清掃行動　溫暖恆春弱勢家庭

嘉市警年後持續威力掃蕩　查獲2通緝犯、1毒品犯

嘉基資訊系統優化升級成果顯著　外院觀摩取經肯定

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

元宵迎神遶境祈福　台東縣府籲共同維護市容整潔

熱鬧元宵鬥陣　台東警：交通執法無假期

台東男身體不適倒臥家門　警迅速協助送醫

超高人氣！2025台灣燈會寶可夢小提燈亮相　張善政也喜歡

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

國軍弟兄+脫貧兒少清掃行動　溫暖恆春弱勢家庭

嘉市警年後持續威力掃蕩　查獲2通緝犯、1毒品犯

嘉基資訊系統優化升級成果顯著　外院觀摩取經肯定

快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中

統一超1月營收305億元創單月新高　全家年增6.33％同期新高

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

AI運動經濟與碳權競標　世新大學經濟營提供高中生經濟學初體驗

6間被店名耽誤的美味湯圓店！元宵必吃芝麻花生流沙餡、綠豆蒜糖水

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

地方熱門新聞

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

快訊／台南北區康樂街民宅濃煙明火竄出

台灣燈會　試營運首週末機捷運量大

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智策展

如實行益會歌舞義演　桃園榮家歡樂小過年

酒醉友人口角拉扯　快打警力迅速控制排除

國際藝術家節9日起桃園登場

萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造賞花新亮點

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

香花直航旅客破萬　旅宿業受益帶動連鎖效

中正大學火警　疑垃圾桶丟進熱食起火

更多熱門

相關新聞

元宵迎神遶境祈福　台東縣府籲共同維護市容整潔

元宵迎神遶境祈福　台東縣府籲共同維護市容整潔

春節年假結束後，台東緊接著將迎來元宵節迎神遶境祈福、炮炸寒單爺的盛事，許多商家、信眾及宮廟陣頭都會施放鞭炮及煙火，熱鬧歡慶迎神並祈求神明的保佑，台東縣政府呼籲鄉親及來臺東作客的好朋友們，除了不要隨意丟棄垃圾外，燃放鞭炮和煙火貴在心誠，施放適量，儘量選用環保鞭炮，並於施放後即時清理炮屑、盒子及周圍垃圾，避免造成環境髒亂，減輕清潔人員的工作負擔，共同維護台東優美的市容環境。

熱鬧元宵鬥陣　台東警：交通執法無假期

熱鬧元宵鬥陣　台東警：交通執法無假期

台東男身體不適倒臥家門　警迅速協助送醫

台東男身體不適倒臥家門　警迅速協助送醫

機車突減速迴轉釀追撞　台東2騎士打起來

機車突減速迴轉釀追撞　台東2騎士打起來

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

關鍵字：

世界夫人協會關懷台東

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

獨／碎屍魔死亡筆記真相曝　驚悚名單增至10人

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面