台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

▲台灣世界夫人協會關懷弱勢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣世界夫人協會主席孫妤舒攜同會員代表一行6人9日來到台東進行為期兩天的部落巡禮，也拜會台東縣副縣長王志輝、延平鄉長余光雄、鹿野鄉長李維順，商討如何將資源引進台東偏鄉，幫助台東弱勢但才華洋溢的小朋友，包括籌辦音樂選秀活動，期待未來能為台東培育出第二位張惠美。

授人以魚不如授人以漁，台東有許多部落孩子具有莠異天賦，擁有絕世美聲，只是苦無被人發掘的機會，就像埋在地底的鑽石。台灣世界夫人協會主席孫妤舒說，2022年世界夫人冠軍蔡麗娜（藝人王陽明岳母）在去年底義賣活動，用所得來資助偏鄉，會員紛紛捐出二手衣、名牌包等義賣，所得逾百餘萬元，協會原計畫其中50萬元用來資助台東偏鄉弱勢學童，但經大家腦力激盪，集思廣益後的共識「集合大家力量長久永續為台東的孩子提供一個展現才藝的平台」更有意義。

台灣世界夫人協會2020年成立，是全球66個賽區之一，旨在彰顯全球已婚女性的魅力，並鏈接世界各地在經濟、科技、文化等領域具有影響力的已婚女性力量。台灣區成員有女性創業家、科學家、金融人士及熱衷公益的企業家夫人。初期協會類似環球小姐組織定期舉辦世界夫人選美，近兩年轉為關懷台灣社會各角落需要照顧的弱勢族群。

參與這次台東部落巡禮成員除協會主席孫妤舒，同行有2022年世界夫人冠軍蔡麗娜、2021年品德夫人林月華、2020年品德夫人李蓮珠（協會財務長）、三壐國際整合設計公司董事長郭子綺、日盛珠寶企業有限公司董事長夫人童玉珍。

協會一行人在鹿鳴溫泉酒店董事長林惠就、台東縣議員潘貴蘭穿針引線，協助下依序拜訪余光雄、李維順、王志輝三位地方行政首長，進行交流並了解部落在教育、醫療及基礎建設上的需求，期盼透過協會的力量，為偏鄉帶來實質幫助，以利後續協助引進資源，促進地方發展，並持續關注台東偏鄉教育、經濟發展及社會福利，期盼透過實際行動，為台東帶來更多溫暖與希望。

王志輝、李維順、余光雄三人均肯定台灣世界夫人協會成員，不僅在各自領域發光發熱，積極投身公益，展現女性企業領袖的社會責任與愛心，一致認同為台東部落25 歲以下12歲以上的孩子們舉辦歌唱選秀，提供培訓及展現美麗動人歌聲的舞台，讓部落人才有機會出人頭地，讓孩子看到光，才是真正幫助部落的孩子最有意義的作法，王志輝同時允諾台東縣政府現有年度大型音樂活動，皆歡迎台灣世界夫人協會一同參與，共襄盛舉。協會即日起將展開「台東森林天使之音優秀比賽」籌備事宜。