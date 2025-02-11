小學生沒LINE「都用1管道聊天」　他驚呆了！網曝：訊息速度很快

▲原PO發現弟弟與同學是透過Gmail聊天，讓他十分驚奇。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

有家長買手機給讀國小的孩子，但並不考慮替孩子申請LINE帳號，而一名網友驚呼，沒有社群APP，弟弟依舊可以在網路上與同學傳訊息，管道竟是Gmail的聊天室，讓他驚呆了。文章曝光後，有老師解釋，因為疫情期間要在網路上課，所以孩子都有使用Gmail，甚至還遇過同學與暗戀對象直接告白。

一名網友在Threads表示，最近媽媽買手機給正在讀國小6年級的弟弟，而原PO才知道，他與同學們網路聊天的管道竟是Gmail，讓他感到十分訝異。

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底下網友紛紛驚呼，「好酷，我還以為是跟同學傳紙條寫信」、「好聰明！我以前都跟朋友用簡訊，要精打細算用完每一個字還不可以超過，超過會算兩封的錢，但因為聊的太過頭了電話帳單來直接被揍到爛掉」、「我家小孩也是，看到的時候超驚訝」。

其他網友直呼，「小孩都有Gmail帳號，上電腦課就學會偷用Google Chat聊天了」、「Gmail可以聊啊，其實訊息速度很快」、「學校會教電子信箱吧，以前也是用E-mail在聊天」、「學校都用校用的Gmail 帳號，聊天軟體早期叫Hangouts，後來跟Chat合併了」、「我國一的時候跟同學也都是用Gmail ，大概國二才用IG，都沒有用LINE，因為我們班大部分同學都沒有」。

有老師也解釋，「之前因為疫情學生都在上網課，很多小朋友都有Gmail帳號（綁定父母手機），我的學生還用Gmail跟喜歡的同學告白」。