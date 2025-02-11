信義區爆人潮「排隊搶領S25」　資深粉頂8度連排3日爽賺10萬大獎

記者蘇晟彥／台北報導

三星旗艦手機Galaxy S25 14日正式上市，11日開放早鳥預購星粉優先取貨，同時為了歡慶微風南山體驗館重新開幕，加碼讓排隊粉絲好康拿不完。而資深星粉許先生從 8日下午就來排隊，頂著數日低溫、不畏寒流就是要搶先在第一時間入手，官方更提供頭香哥「1元加購Bespoke AI洗衣機（市價99,990元）」等排隊好禮，讓所有粉絲拿到新手機不僅用得開心，更能好禮拿到爽。

▼頭香哥許先生8日就來排隊，就是為了在第一時間入手S25新機。（圖／記者蘇晟彥攝）



Galaxy S25系列 14日正式上市，官方特別開放給早鳥預購星粉排隊優先取貨，11日選在台北微風南山廣場旗艦體驗館優先取貨。對此，今年頭香一樣由去年拔得頭籌的組合許先生獲得，許先生表示，「自己從S20就開始排隊，一路就到了S25，這次是看上它的AI功能，希望能搶先體驗到旗艦新機」而他從 8 日下午就到場排隊，跟同事一起頂著低溫排了3日，一起拔得頭籌。

對此，台灣三星表示，這次在商城、智慧館的預購表現，仍以Galaxy S25 Ultra是消費者首選，佔比約為8成左右，其中這次Ultra版本頂規升級至 16G／1TB，開放預購一小時就售罄。在顏色部分，S25 Ultra「鈦空藍」仍為消費者最愛，佔了預購4成、S25+、25則是選擇「冰藍」，大約佔3成。

此外，三星旗艦體驗館微風南山店以嶄新面貌重新開館，即日起至 3 月 16 日 推出精彩活動，邀請所有民眾到場一同體驗Galaxy S25 旗艦系列AI的強大魅力。